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Rum Eğitim Bakanı Paris’te Toplantıya Katılacak

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Rum Eğitim Bakanı Paris’te Toplantıya Katılacak
Rum Eğitim Bakanı Paris’te Toplantıya Katılacak

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun, bugün ve yarın Paris’te gerçekleştirilecek olan, yüksek öğretim, araştırma ve inovasyon konularından sorumlu bakanların gayri resmi toplantısına katılacağını yazdı.


Prodromu’nun Paris’e gitmek için dün adadan ayrıldığını yazan Alithia, Prodromu’nun Paris’in ardından Strazburg’a geçeceğini ve 27 Ocak’ta burada gerçekleştirilecek olan Eğitim ve Gençlikten sorumlu bakanların gayri resmi toplantısına katılacağını belirtti.


Gazete Prodromu’nun 28 Ocak Cuma günü adaya dönmesinin beklendiğini ekledi.

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