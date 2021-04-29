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Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun bugün yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktı

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Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun bugün yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktı
Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun bugün yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktı

Güney Kıbrıs’ta Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun bugün yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığı haber verildi.

Rum haber kaynakları, bakanın çalışma arkadaşlarından birinin testinin pozitif çıkmasının ardından, Prodromu’ya geçtiğimiz pazartesi günü yapılan hızlı testin sonucunun negatif çıktığını, bugün tekrardan yapılan test sonucunda ise pozitif olduğunun ortaya çıktığını haber verdi.

Prodomu’nun semptom göstermediği ve karantinaya girdiği belirtilirken, Prodromu’nun yaklaşık 10 gün kadar önce Astrazeneca aşısının ilk dozunu yaptırdığı da belirtildi.

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