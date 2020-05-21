Rum Eğitim Bakanı: “Yavaş yavaş normale dönüyoruz”

Rum Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı Prodromos Prodromou, Covid-19 salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde iki aydan fazla evde kaldıktan sonra perşembe günü ilkokul ve orta eğitim öğrencilerinin okullarına dönmesiyle yavaş yavaş normale dönülmeye başlandığını söyledi.

Güney Lefkoşa’da, Engomi okulunda açıklamalarda bulunan Prodromou, “yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde eğitimi yeniden harekete geçirebilmek için bu fırsatı yakaladık” dedi.

Eğitim Bakanı, birçok çocuğun okula döndüğünü, öğretmenlerin kendilerine korunma tedbirleriyle ilgili gerekli bilgiyi vermekte olduğunu, okulların çocukları kendilerini en iyi şekilde koruyabilmeleri için ailelere ve topluma değerli hizmetler sunduğunu belirtti.

Gelecek hafta eğitimin de başlayacağını, kaybedilen zamanın geri kazanılacağını, gelecek yılın başından itibaren bu yılın eğitim kayıplarının giderilmesine çalışılacağını kaydeden Prodromou, Kıbrıs genelinde testlerin devam ettiğini, sonuçların bilim adamlarından oluşan bir danışma grubuna iletileceğini ve durumun sürekli izleneceğini ifade etti.

Eğitim Bakanı, ebeveynlerin endişeli olduğunu anladığını, hükümetin tedbirli olduğunu, uzmanların tavsiyelerine uyan okullardaki protokoller uygulanırsa her şeyin yolunda gideceğini düşündüğünü vurguladı.