Rum Eğitim Bakanlığı’nın “Kınama ve Anı” etkinlikleri

Rum Enformasyon Dairesi, Limasol Belediyesi , “İşgal Belediyeleri Komitesi” ve “İşgal Köyleri Komitesi” isimli örgütler, 14-15 Kasım’da “İşgal Altındaki Toprak, Yerinden Edilmiş Belediye ve Köy Anıları” temalı bir etkinlik düzenliyor.

Alithia’nın haberine göre, iki günlük etkinlik dün Rum Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris basın toplantısında yaptığı konuşmada “Eğitim Bakanlığı’nın ‘Biliyorum, Unutmuyorum, Mücadele Ediyorum’ hedefi çerçevesindeki bu etkinlik, ilk kez bütün yerinden edilmiş belediyelerin ve bütün yerinden edilmiş köylerin ilk kez hep birlikte katılacağı müstesna bir etkinliktir” dedi.

İki günlük etkinliğin, 15 Kasım gecesi KKTC’yi “kınama” etkinliğiyle tamamlanacağını söyleyen Habiauris, “Limasol Millet Bahçesi”nde yer alacak etkinliklerin 14 Kasım Perşembe günü 08.00-19.30, 15 Kasım Cuma günü 08.00-17.00 saatleri arasında yer alacağını, “kınama” etkinliğinin ise Lanitio Tiyatrosu’nda saat 19.00’da başlayacağını belirterek, Rum halkına katılma çağrısı yaptı.