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Rum ekonomisindeki eksiklikler Avrupa Komisyonunun merceğinde

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Avrupa Komisyonu uyarı mekanizması Rum ekonomisinde dengesizlikler yüzünden endişe yaratan 5 unsur tespit etti.
Rum ekonomisindeki eksiklikler Avrupa Komisyonunun merceğinde

Politis gazetesinin  “Ekonomideki Eksiklikler Komisyon’un Merceğinde” başlıklı manşet haberine göre cari açık, ülkenin net uluslararası yatırım pozisyonu, hane halkı ve işletmelerin borçları  ile kamu borcu konusunda kapsamlı bir çalışma yapılacak.

Habere göre, Avrupa Komisyonu ekonominin boyutunun güçlendirilmesi ve dengesizliklerle baş edilebilmesi için yapısal reformların devam etmesi ve ihtiyatlı ekonomi politikalarının uygulanmasının önemini de vurguladı.

Haberde Güney Kıbrıs’ın uyarı mekanizması çerçevesinde makro ekonomik dengesizlikler ortaya koymasından ötürü Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki dönemde derinlemesine inceleyeceği dokuz AB üye devleti arasında bulunduğunu ekledi.

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