  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Rum ekonomisini zor günler bekliyor!

» »
Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs ekonomisindeki gelişmenin 2022 sonu itibarıyla yavaşlayacağını, dünya ekonomisinin durumu, faiz artışı ve enerji fiyatlarında artan baskı sebebiyle kalkınma hızının azalacağını öngörüyor.
Rum ekonomisini zor günler bekliyor!

Fileleftheros’un “Zor Günler Geliyor… Komisyonun 2023 Kıbrıs Ekonomisiyle İlgili Öngörüleri” başlıklı haberine göre, komisyonun dün yayımlanan öngörülerinde, Rum ticaret şirketlerinin düşük satın alım gücünün hizmet ihracında (turizm) daha da ağırlaşacağı, buna ek olarak tüketicilerin ve işletmelerin güven azalmasıyla faiz artışının hane halkının tüketim ve yatırımlarını olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Gerçek gayri safi yurtiçi hasılanın 2022’de yüzde 5,6 dolayında artması, 2023’te yüzde 1 gerilemesi, 2024’te de yüzde 1,9 artması öngörülüyor. 2021’de yüzde 2,3 olan toplam enflasyonun 2022’de yüzde 8 artacağı, 2023’te yüzde 4,2’ye ve 2024’te yüzde 2,5’e düşeceği öngörülüyor.

Gazete “ Son Günlerde Patates ve Domates Altın Değerinde” başlıklı haberinde ise, Rum Tüketiciyi Koruma Birimi tarafından 9 Kasım 2022’de yapılan araştırmanın dün açıklanan sonuçlarına dayanarak temel tüketim ürünlerinin perakende satış fiyatların; domates ve patates kaleminde büyük artış, bazı balık ve baklagillerde düşüş gözlemlendiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre, 12 Ekim 2022’de domatesin kilo fiyatı 2,24 Euro iken 9 Kasım’da 3,28 Euro’ya; patatesin kilosu da yüzde 1,19 Euro’dan 1,45 Euro’ya yükseldi. Tarla salatalık fiyatı 2,46 Euro’dan 2,72 Euro’ya ulaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 5 milyar 700 milyon Euro10 Kasım 2022 Perşembe 16:13
  • Bartholomeos “spontane kararla” Cumartesi Güney Kıbrıs’a gidiyor09 Kasım 2022 Çarşamba 12:51
  • Güney Kıbrıs casus yazılım satışı konusunda merkez konumda09 Kasım 2022 Çarşamba 12:18
  • Güney'de olağanüstü toplantı yapılıyor08 Kasım 2022 Salı 17:30
  • Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk taşınmazı kullanılarak dolandırıcılık iddiası08 Kasım 2022 Salı 14:37
  • Yoannis Kasulidis-Nikos Dendias görüşmesi Kıbrıs Rum basınında yer buldu08 Kasım 2022 Salı 13:26
  • II. Hrisostomos’un cenazesi 12 Kasım’da defnedilecek07 Kasım 2022 Pazartesi 20:47
  • Almanya ve Güney Kıbrıs, savunma iş birliği konusunda anlaştı07 Kasım 2022 Pazartesi 16:50
  • II. Hrisostomos’un cenazesi 12 Kasım’da defnedilecek07 Kasım 2022 Pazartesi 15:35
  • Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi07 Kasım 2022 Pazartesi 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti