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Rum Elektrik İdaresi, Vasiliko’ya Altıncı Elektrik Üretim Ünitesi Yapımı İçin Anlaşma İmzaladı

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Rum Elektrik İdaresi, Vasiliko’ya Altıncı Elektrik Üretim Ünitesi Yapımı İçin Anlaşma İmzaladı
Rum Elektrik İdaresi, Vasiliko’ya Altıncı Elektrik Üretim Ünitesi Yapımı İçin Anlaşma İmzaladı

Rum Elektrik İdaresi (AİK), Vasiliko Elektrik Santrali’ne altıncı elektrik üretim ünitesi kurulması için “TEPNA A.E” adlı özel şirketle anlaşma imzaladı.

Alithia gazetesi, yeni ünitenin 160 megavat gücünde olacağını ve ana yakıt olarak doğalgazla çalışacağını, alternatif olarak da dizel yakıtla çalışabileceğini yazdı.

Haberde, anlaşmanın, söz konusu şirketin türbinlerin uzun vadeli bakımı-muhafazasını üstlenmesini de kapsadığı kaydedildi.

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