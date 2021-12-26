Rum Enerji Bakanı: 5. parselle ilgili yapılan anlaşma, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne yönelik bir güvenoyudur.

Enerji Bakanı: 5. parselle ilgili yapılan anlaşma, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne yönelik bir güvenoyudur.

Enerji Bakanı Natasa Pilidu, 5’inci parselle ilgili yapılan anlaşmayı, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne yönelik bir güvenoyu olarak niteledi. Pilidu, Filelefteros gazetesine verdiği röportajda, 5’inci parselin lisanslandırılmasının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Exxon Mobil ve Qatar Energy şirketleriyle olan mükemmel iş birliğini daha da güçlendirdiğini kaydetti.

Söz konusu şirketlerin, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki hidrokarbonların iyileştirilmesi ve sürdürülebilir gelişimine yönelik çabada değerli ortaklar olduğunu kanıtladığını belirtti. Natasa Pilidu, 5’inci parseldeki enerji rezervleriyle ilgili olarak bazı bulguların bulunduğunu ve hedeflerle ilgili herhangi bir karar alınmadan önce sismik araştırmalar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Önümüzdeki 3 yıl içinde daha net bir tablo oluşacağını ifade etti.

10’uncu parseldeki ‘Glafkos’ hedefinde yapılan sondaja değinen Enerji Bakanı, yapılan ön analizlerde, toplam doğal gaz miktarının 5 ila 8 trilyon fit küp arasında olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi. Değerlendirme sondajının en geç 3 ay içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Pilidu, doğal gaz yataklarının değerlendirilmesiyle ilgili olarak ise ülke içi kullanıma paralel olarak, bu koşullar altında en iyi çözümün Mısır başta olmak üzere bölgesel pazarlara ihracat yapılması olduğunu belirtti ve kullanım için en uygun doğal gaz yatağının ‘Afrodit’ olduğuna dikkat çekti.