  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Rum Enerji Bakanı: 5. parselle ilgili yapılan anlaşma, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne yönelik bir güvenoyudur.

» »
Enerji Bakanı: 5. parselle ilgili yapılan anlaşma, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne yönelik bir güvenoyudur.
Rum Enerji Bakanı: 5. parselle ilgili yapılan anlaşma, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne yönelik bir güvenoyudur.

Enerji Bakanı Natasa Pilidu, 5’inci parselle ilgili yapılan anlaşmayı, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne yönelik bir güvenoyu olarak niteledi. Pilidu, Filelefteros gazetesine verdiği röportajda, 5’inci parselin lisanslandırılmasının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Exxon Mobil ve Qatar Energy şirketleriyle olan mükemmel iş birliğini daha da güçlendirdiğini kaydetti.

Söz konusu şirketlerin, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki hidrokarbonların iyileştirilmesi ve sürdürülebilir gelişimine yönelik çabada değerli ortaklar olduğunu kanıtladığını belirtti. Natasa Pilidu, 5’inci parseldeki enerji rezervleriyle ilgili olarak bazı bulguların bulunduğunu ve hedeflerle ilgili herhangi bir karar alınmadan önce sismik araştırmalar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Önümüzdeki 3 yıl içinde daha net bir tablo oluşacağını ifade etti.

10’uncu parseldeki ‘Glafkos’ hedefinde yapılan sondaja değinen Enerji Bakanı, yapılan ön analizlerde, toplam doğal gaz miktarının 5 ila 8 trilyon fit küp arasında olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi. Değerlendirme sondajının en geç 3 ay içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Pilidu, doğal gaz yataklarının değerlendirilmesiyle ilgili olarak ise ülke içi kullanıma paralel olarak, bu koşullar altında en iyi çözümün Mısır başta olmak üzere bölgesel pazarlara ihracat yapılması olduğunu belirtti ve kullanım için en uygun doğal gaz yatağının ‘Afrodit’ olduğuna dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Gazeteleri Noel Yortusu Nedeniyle Yarın Ve Pazartesi Yayımlanmayacak25 Aralık 2021 Cumartesi 15:42
  • Eylül 2021’de Sığınma Başvurularında Artış Kaydedildi25 Aralık 2021 Cumartesi 15:05
  • İsrail Dışişleri Bakanı: “Hedef İş Birliklerinin Genişletilmesi”25 Aralık 2021 Cumartesi 14:29
  • Alithia, Türkiye’nin MEB’de “Arka Kapıdan Söz Sahibi Mi Olduğunu” Sorguluyor25 Aralık 2021 Cumartesi 12:59
  • Anastasiadis-Neofitu Görüşmesi24 Aralık 2021 Cuma 18:29
  • Petridis: Birincil Hedef Yeşil Hattın Elektronik Gözetimi24 Aralık 2021 Cuma 18:13
  • Güney Kıbrıs’ta Son Üç Ayda 16 İnsan Taciri Tutuklandı24 Aralık 2021 Cuma 17:52
  • Liderlerden Zıt Tezlerle Mesajlar24 Aralık 2021 Cuma 17:31
  • Anastasiadis’ten Güney Kıbrıs’ın Enerji Programıyla İlgili Açıklama24 Aralık 2021 Cuma 17:17
  • Borrell, Mavridis’e Yanıt Verdi24 Aralık 2021 Cuma 16:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti