Rum Enerji Bakanı Houston’da Enerji Konulu Temaslarda Bulunuyor

Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun, enerji konularıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Houston kentinde bir dizi temasta bulunduğu haber verildi.

Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun, enerji konularıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Houston kentinde bir dizi temasta bulunduğu haber verildi.



Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Pilidu’nun temasları çerçevesinde Houston’da, Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık El-Molla ve Chevron Şirketinin Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika Başkanı Clay Neff’le ortak bir görüşme yaptığını haber verdi.



Görüşmede, Rum tarafının sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 12’inci parselde yer alan “Afrodit” yatağındaki doğal gazın Mısır’a taşınması ve üretimiyle ilgili altyapılar konusundaki devletlerarası işbirliği konularının ele alındığını yazan gazete, Pilidu’nun bunun akabinde Neff’le, Afrodit yatağıyla ilgili kalkınma ve üretim planının sonuçlandırılmasına ilişkin şirket çalışmalarının gidişatı konusunda Chevron şirketi ve Rum Enerji Bakanlığı arasında sürekli gerçekleştirilen temaslar çerçevesinde baş başa bir görüşme yaptığını da belirtti.



Pilidu’nun ABD temasları çerçevesinde, enerji konularıyla alakalı olarak meslektaşları, devlet yetkilileri ve sözde Rum MEB’inde faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin üst düzey yetkileriyle önemli temaslarda bulunacağını vurgulayan gazete, Pilidu’nun temasları çerçevesinde ayrıca “23’üncü Dünya Petrol Kongresi” çalışmalarına katılacağını da yazdı.



Pilidu’nun bugün ABD, Mısır, Romanya ve Kenya’dan meslektaşlarıyla birlikte, 23’üncü Dünya Petrol Kongresi çerçevesinde bir yuvarlak masa toplantısına katılacağını kaydeden gazete, Pilidu’nun bu toplantının hemen akabinde ise, Uluslararası Enerji Forumu Genel Sekreteri Joseph McMonigle’yle bir araya geleceğini haber verdi.

Gazete Pilidu’nun bu sabah ayrıca ExxonMobil şirketinin Araştırma ve Yeni Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı John Ardill’le de bir araya geleceği ve görüşmede şirketin araştırma programının ele alınacağını ekledi.