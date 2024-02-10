Rum Enerji Bakanı: “Kronos-2″de yüksek kaliteli bir yatak keşfedildi

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu 6’ncı parselde “Kronos-2” teyit sondajında, yüksek kaliteli bir yatak keşfedildiğini açıkladı.

Rum radyosuna göre Papanastasiu bu yataklardan 2026-27’de doğal gaz edinilebileceği kanaatini dile getirdi ancak detaylı açıklamanın şirket (ENI) tarafından yapılmasını bekleyeceklerini de kaydetti. Papanastasiu. “Kronos 2” rezervuarının “Kronos-1” yatağı ile bağlantılı olduğunu bilgisini de verdi.