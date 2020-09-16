  • BIST 1.113
  • Altın 473,985
  • Dolar 7,4765
  • Euro 8,8757
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli: 2002 test yapıldı, 21 pozitif vaka,9 vaka yerel

Rum Enerji Bakanı Pilidu: “EMGF Önemli Bir Girişim”

» »
Rum Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı Natasa Pilidu, “Eastern Mediterranean Gas Forum” (EMGF) mekanizmasını, Mısır’ın önemli bir girişimi olarak nitelendirdi.
Rum Enerji Bakanı Pilidu: “EMGF Önemli Bir Girişim”

Haravgi gazetesi, merkezi Mısır’da bulunan, Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin tarafından oluşturulan uluslararası bir organizasyon olan Eastern Mediterranean Gas Forum’un, tüzüğünün dün Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını yazdı.

Habere göre Rum Enerji Bakanı Pilidu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülkelerin dışında bu organizasyona, bu ülkelerdeki şirketlerin de dahil olduğuna, ayrıca teknokratik düzeyde konuların görüşülmesi için çeşitli komitelerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Pilidu açıklamasında ayrıca dün Noble heyeti ile görüştüğünü, Chevron tarafından satın alınmasının onaylanacağı genel kurulun ise 2 Ekim’de gerçekleştirileceğini söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey’e sahte PCR ile geçmeye çalışan beş kişi tutuklandı15 Eylül 2020 Salı 11:59
  • Güney Kıbrıs’taki Okullar Dün Açıldı15 Eylül 2020 Salı 11:53
  • Limasol'da feci kaza! Hamile kadın hayatını kaybetti!15 Eylül 2020 Salı 11:46
  • Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka!14 Eylül 2020 Pazartesi 18:06
  • 18 yaşındaki hamile kadın yaşamını yitirdi14 Eylül 2020 Pazartesi 14:33
  • Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka13 Eylül 2020 Pazar 17:43
  • Vatandaşlık bekleyenlerin Kabine üyeleriyle bağlantısı ortaya çıktı13 Eylül 2020 Pazar 16:31
  • AKEL Genel Sekreteri Kiprianu: Bize vatanın yarısı bile kalmayacak13 Eylül 2020 Pazar 16:29
  • Güney Kıbrıs’ta 3108 test 3 yeni vaka11 Eylül 2020 Cuma 17:47
  • Güney Kıbrıs'ta 2452 test, 3 yeni vaka10 Eylül 2020 Perşembe 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti