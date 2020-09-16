Rum Enerji Bakanı Pilidu: “EMGF Önemli Bir Girişim”

Rum Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı Natasa Pilidu, “Eastern Mediterranean Gas Forum” (EMGF) mekanizmasını, Mısır’ın önemli bir girişimi olarak nitelendirdi.

Haravgi gazetesi, merkezi Mısır’da bulunan, Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin tarafından oluşturulan uluslararası bir organizasyon olan Eastern Mediterranean Gas Forum’un, tüzüğünün dün Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını yazdı.

Habere göre Rum Enerji Bakanı Pilidu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülkelerin dışında bu organizasyona, bu ülkelerdeki şirketlerin de dahil olduğuna, ayrıca teknokratik düzeyde konuların görüşülmesi için çeşitli komitelerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Pilidu açıklamasında ayrıca dün Noble heyeti ile görüştüğünü, Chevron tarafından satın alınmasının onaylanacağı genel kurulun ise 2 Ekim’de gerçekleştirileceğini söyledi.