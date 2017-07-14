Rum Enerji Bakanı: Sondajdan büyük bir keşif beklemiyoruz

Lakkotripis, “Onisiforos” diye adlandırılan yatakta çarşamba günü başlayan ve 72 gün sürmesi beklenen sondaj çalışmalarında büyük bir keşif beklemediklerini açıkladı.

Alithia “Onisiforos Yatağı: Sondaj Daha Çok Keşif Türünde… Kuzey’de Yeni Bir ‘Zor’ İçin Bilgi ve İşaret Aranıyor” başlıklı haberinde Lakkotripis’in, bakanlığıyla ilgili başsavcılık raporunun görüşüldüğü Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde, toplantı basına açık olduğu için “mümkün olabilecek noktaya kadar” yaptığı açıklamaya yer verdi.

Sondajdan, bölgedeki olguları değiştirecek büyük bir keşif beklemediklerini kaydeden ve teknokratların, Onisiforu’nun neredeyse Afrodit (12’nci parselde) büyüklüğünde olduğunu değerlendirdiğine işaret eden Lakkotripis şunları ekledi:

“Ancak Onisiforu’nun yapısı Mısır’ın Zor yatağına benzerdir. Dolayısıyla az miktarda da olsa doğal gaz bulunursa büyük başarı olacak ve Kıbrıs MEB’indeki diğer birçok karbon yapısının büyük miktarda doğal gaz olmasının kuvvetle muhtemel olduğu anlamına gelecek”

Lakkotripis beklentilerin düşük tutulmasının önemine de işaret ederek “sondaj normal başladı ve aynı şekilde tamamlanması önemlidir” vurgusunu yaptı. West Capella sondaj gemisinin sabitlenme prosedürünün tamamlandığını ve 4 bin 250-4 bin 500 metre derinliğe ulaşacak sondaj matkabının da önümüzdeki 2-3 günde suya indirilmesinin beklendiğini belirtti.

TÜRKİYE-İSRAİL BORU HATTI

Rum Enerji Bakanı Türkiye ile İsrail’in, Kıbrıs MEB’inden geçecek doğal gaz boru hattında anlaşmaya varması halinde Rum yönetiminin “sadece rızasının değil aktif katılımının da gerekli olacağını” savundu.

Gazete “Biz ‘11’de, Onlar ‘6’da… West Capella Hazırlıklarını Olaysız Sürdürüyor Ancak Çavuşoğlu Uyumsuzluğa Başladı… Türkiye Sondajları İzlemek İçin Bölgeye ‘Gökçeada’ Fırkateynini Gönderiyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın, Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerine gereken karşılığın verileceği açıklamalarını okurlarına aktardı.

RUM VE YUNAN HÜKÜMETLERİNİN TEPKİSİ

BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stephan Dujarric’in bölgedeki gerilimin tırmanmasından endişe belirtmekle birlikte Türkiye’nin faaliyetlerinden hiç söz etmediğine işaret eden gazete Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin bölgeye platform kurmaya çalışması halinde “sadece diplomatik ve hukuki silah” kullanabileceğini, “oysa Yunanistan’dan, Türk eylemlerini küçümseyen açıklamalar işitilmekte olduğuna” dikkat çekti.

Gazete Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’tan sonra, Başbakan Aleksis Çipras’ın Türkiye aleyhine hakaretamiz ifade içeren bir atasözünü kullandığı açıklamasına yer verdi.

“TÜRKİYE PLATFORM ARIYOR”

Politis Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Rumların tek taraflı ilan ettiği sözde “MEB”inde sondaj yapma girişiminde bulunmak için platform aramakta olduğunu ancak yabancı şirketlerden bulmasının çok zor gördüğünü iddia etti.

Haberi “Türkler ‘6’İçin Platform Arıyor… Türk Deniz Kuvvetleri Sondajı İzlemek İçin Fırkateyn De Gönderdi… Fransız Fırkateynleri 11’inci Parselde Tur Attı” başlığıyla manşete çeken gazete Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, “Türkler Kıbrıs MEB’inin doğu sınırındaki parsellerde yasadışı araştırma yapmak için sondaj platformu arıyor” dediğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis Türkiye’nin, 6’ncı parsele sondaj platformu kurarsa ne olacağı sorusu üzerine “Türkler sahte devletten ruhsat almış kabul ettikleri 2, 3, 8 ve 9’uncu parsellerden birinde araştırma yapmak için platform arıyor” dedi.

Lakkotripis “Türkiye’nin platform bulmasının çok zor olduğunu çünkü şirketlerin Türkiye ile işbirliği yapmayacağı” kanaatini ortaya koyarak Türkiye’nin, “günlük kirası 22 bin Euro olduğu için platform kiralamak yerine satın almaya çalıştığını” iddia etti.

FIRANSIZ FIRKATEYNLERİ BÖLGEDE SEYİRDE

Gazete, salı günü Larnaka Limanı’na demirleyen iki Fransız fırkateyninin dün 11’inci parsel ve sondaj noktasına gitmek üzere demir aldığını haber verdi ve Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos’u kaynak göstererek fırkateynlerin bir süre bölgede kaldıktan sonra Larnaka Limanı’na döneceğini yazdı.

Fileleftheros haberi “MEB’de Türk Kabadayılığı… Ankara Güç Gösterisi İçin Fırkateyn Gönderiyor… Lefkoşa Beklenen Tepkiler Addediyor” başlığıyla manşetten, Haravgi ise “Yorgos Lakkotripis: ‘Sepeti Küçük Tutuyoruz’” başlığıyla verdi.