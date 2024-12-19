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Rum Enerji Bakanından açıklamalar

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Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu, Rum Yönetimi'nin 12. parseldeki "Afrodit" yatağına ilişkin kalkınma ve üretim planını yakında değerlendireceğini açıkladı
Rum Enerji Bakanından açıklamalar

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre gazetecilerin 2025 yılında  12’inci parselle ilgili kararlar alınmasının beklenip beklenmediğine dair sorusunu yanıtlayan Papanastasiyu, Afrodit yatağını idare eden konsorsiyum tarafından Rum Yönetimine teslim edilen kalkınma ve üretim planının tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Papanastasiyu bunun hayata geçirilmeye devam edilebilmesi için, Rum Yönetimi’nin önümüzdeki günlerde bu planı kabul edip etmediğine yanıt vermesi gerektiğini yineledi.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde “yetkili bir kaynağa” dayanarak Afrodit yatağıyla ilgili kalkınma ve üretim planının doğru yönde hareket ettiğini yazdı.

Gazete Rum Yönetiminin vereceği yanıtla ilgili zaman takviminin ocak ortasında sona ereceğini de ekledi.

-“İlektra” hedefindeki sondaj

Haravgi’nin haberine göre Papanastasiyu “İlektra” hedefindeki sondajın 2025 yılının ilk üç ayında tamamlanma hedefiyle, ocak ayı ortasında başlayacağını da söyledi.

Papanastasiyu “İlektra” hedefinin bazı iyimser mesajlar veren jeolojik bir yapı olduğunu, ancak bu jeolojik yapıların sondajdan sonra gerçekten ne görecekleriyle örtüşüp örtüşmediğini bilmeleri için bu sondajın tamamlanmasını beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Papanastasiyu sondajı yapacak şirketin sondaj platformunun bunun akabinde 10’uncu parsele ve “Glafkos” hedefinin çok yakınında yer alan “Pigasos” isimli yeni bir hedefe gideceğini de söyledi.

-GSI projesi

Papanastasiyu açıklamasında Rum Yönetiminin çalışma grubunun, Güney Kıbrıs ile Girit arasındaki elektrik bağlantısıyla ilgili ortak bir bileşen bulunması ve bir anlaşmaya varılması için yüklenici firma yanı sıra Yunanistan Enerji Bakanlığıyla istişarelere başlamaya hazır olduğunu da söyledi.

Açıklamasında Güney Kıbrıs ile Girit arasındaki elektrik bağlantısıyla ilgili kablo konusundaki “Amerikan endişeleriyle” ilgili haberi de yorumlayan Papanastasiyu, bunu yalanlayarak, bunların Amerikalıların endişeleri olmadığını söyledi.

Bunların Amerikalıların endişeleri olmadığını yineleyen Papanastasiyu, Rum Yönetimi’nin değerlendirme yapması için atadığı kurumun Amerikalı olduğunu sözlerine ekledi.

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