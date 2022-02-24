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Rum Enerji Bakanlığından “Terminal Gecikmeyecek” Açıklaması

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Rum Enerji Bakanlığından “Terminal Gecikmeyecek” Açıklaması
Rum Enerji Bakanlığından “Terminal Gecikmeyecek” Açıklaması

Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı, dün Rum basınında yer alan ve Vasiliko’da, sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gaz haline getirileceği terminalin inşa edilmesi planlanan yerde “fosfojips” maddesinin gömülü olduğu ve bunun terminal inşasının geciktirebileceğine dair haberlerin ardından açıklamada bulundu.


Alithia gazetesine göre, Enerji Bakanlığı açıklamasında, sıvılaştırılmış doğal gazın girişinin yapılacağı terminalin inşa edileceği bölgedeki rehabilite çalışmalarının aynı zamanda kıyı şeridinin korunmasının hali hazırda tamamlandığını ve bunların terminalin inşasıyla ilgili çalışmalarda gecikmeye sebep olmayacağını ifade etti.


Yunan Kimya Sanayinin, kapanmış olduğu 1995 yılına kadar bölgede olduğunu, tesislerin ise 2006-2007 yıllarında yıkıldığını ifade eden bakanlık, bölgenin çevresel açıdan rehabilite edilmesine dair talepler doğrultusunda, devlet tarafından çalışmalar yapıldığını ve buna paralel olarak bölgede bazı rehabilitasyon çalışmaları yapıldığını aynı zamanda denize olası kimyasal madde sızıntısının önlenmesi için de kıyı şeridinin güçlendirildiğini belirtti.


Yapılan çevresel etki araştırmasının bölgede “fosfojips” olduğunu ortaya koyduğunu da ifade eden bakanlık, rehabilitasyon çalışmalarının 3.86 milyon Euro maliyetle 2020 yılının Mayıs ayında tamamlandığını ekledi.

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