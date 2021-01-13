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Rum eşbaşkan Kıbrıslı Türkler için yalnızca 2 bin doz Pfizer aşısı önerdi

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İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Rum Eş Başkanı, Kıbrıslı Türkler için sadece 2 bin doz Pfizer aşısı önerdi.
Rum eşbaşkan Kıbrıslı Türkler için yalnızca 2 bin doz Pfizer aşısı önerdi

İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Rum Eş Başkanı, Kıbrıslı Türkler için sadece 2 bin doz Pfizer aşısı önerdi.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin aktardığı bilgiye göre 2 bin doz aşı sadece bin kişiye yetecek.

Aşıların ne zaman sevk edileceğiyle ilgili bir tarih ise henüz netlik kazanmadı. 

Öte yandan Güney Kıbrıs AB'den 1.4 milyon doz aşı sipariş etti. 

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin aldığı Çinli Sinovac aşılarının iki hafta içerisinde kendilerine ulaşacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da bugün yaptığı açıklamada  AB’den gelecek aşı konusunu gerekli zemin için BM’den yardım istediklerini, neticede muhataplarının Rum Yönetimi değil AB olduğunu söyledi.

Tatar, ilgili teknik komite tarafından bugün kendilerine sunulan raporda aşıların Rum yönetimi üzerinden gelebilme olasılığı olduğunu, ancak bunu kabul etmeyeceklerini, bu aşı verilecekse direkt AB üzerinden olması gerektiğini dile getirdiklerini kaydetti.

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