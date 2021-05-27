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Rum eski Bakan Nikos Rolandis yaşamını yitirdi

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Rum Eski Dışişleri ve Ticaret Bakanı Nikos Rolandis, yaşamını yitirdi.
Rum eski Bakan Nikos Rolandis yaşamını yitirdi

Rum Eski Dışişleri ve Ticaret Bakanı Nikos Rolandis, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Limasol doğumlu Rolandis, 1978-1983 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmış ve Kıbrıs siyasetinde önemli iz bırakmıştı.

1976'da kurulan DİKO'nun kurucuları arasında yer alan Rolandis, 1978'de atandığı Dışişleri Bakanlığı görevinden 1983'te istifa etmiş, ardından da DİSİ saflarına katılmıştı.

1991-1996 yılları arasında DİSİ'den milletvekili seçilen Rolandis, 1998'de Ticaret Bakanlığı görevine getirildi. Annan Planı döneminin en önemli isimlerinden olan Rolandis, 2003'e kadar bu görevini sürdürdü.

Kıbrıs sorunu konusunda önemli tespitler ve makaleleri de bulunan Rolandis evli ve üç çocuk babasıydı.

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