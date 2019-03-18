Rum Gazetesi Politis yazdı: Akıncı aday olacak

Güney Kıbrıs'ta Rumca yayın yapan Politis Gazetesi önemli bir iddia ortaya attı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yeniden KKTC Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını manşetine taşıyan Politis gazetesi, 2020 yılında yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimine Akıncı'nın aday olacağını yakın çevresine söylediğini iddia etti.
"Akıncı yeniden seçilmek istiyor" diye yazan gazete, Akıncı'nın en önemli rakibinin ise Özersay olacağını yazdı.
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