  • BIST 104.095
  • Altın 229,376
  • Dolar 5,4645
  • Euro 6,2003
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Rum Gazetesi Politis yazdı: Akıncı aday olacak

» »
Rum Gazetesi Politis yazdı: Akıncı aday olacak
Rum Gazetesi Politis yazdı: Akıncı aday olacak

Güney Kıbrıs'ta Rumca yayın yapan Politis Gazetesi önemli bir iddia ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yeniden KKTC Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını manşetine taşıyan Politis gazetesi, 2020 yılında yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimine Akıncı'nın aday olacağını yakın çevresine söylediğini iddia etti.

"Akıncı yeniden seçilmek istiyor" diye yazan gazete, Akıncı'nın en önemli rakibinin ise Özersay olacağını yazdı.

942e2dd5-e94e-4f95-bdd5-1363f02f2eb8.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uludağ'a büyük onur!18 Mart 2019 Pazartesi 10:58
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı18 Mart 2019 Pazartesi 10:56
  • Gökhan Naim cinayatiyle ilgili yeni gelişme18 Mart 2019 Pazartesi 10:26
  • Taner Ulutaş'tan, sahibine mesajlar18 Mart 2019 Pazartesi 07:50
  • Dikkat halen aranıyorlar! görenlerin en yakın polis karakoluna bilgi vermesi istendi!17 Mart 2019 Pazar 22:15
  • Elektriği doğru kullan %35’e kadar tasarruf sağla!17 Mart 2019 Pazar 20:16
  • En çok yağış nereye düştü ?17 Mart 2019 Pazar 15:52
  • Kiralık araçta uyuşturucu komplosu!17 Mart 2019 Pazar 15:50
  • Dikkat Aranıyor!17 Mart 2019 Pazar 15:43
  • Denktaş: Gelirin %87 si maaşlara gidiyor17 Mart 2019 Pazar 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti