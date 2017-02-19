Günler öncesinden yapacağı eylemi sosyal medya üzerinden duyurmaya başlayan Tringidis ve iki arkadaşı, saat 11.00 civarı Baf Kapısı'nın kuzeyinde bulunan harap haldeki evin penceresindeki kum torbalarını indirmeye çalıştı.

Kıbrıs’ın birleşmesi adına eylem yapan Kıbrıslı Rum Orestis Tringidis ve iki arkadaşı, Ledra Palace geçiş noktasına yakın bir yerdeki dikenli telleri ayırarak, BM kontrolündeki Yeşil Hat'tın içerisine girdiği gerekçesiyle güneyde gözaltına alındı.