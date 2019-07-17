Rum göçmen, ailesinin kullanımındaki Türk arazisinin belediyeye verilmesinden şikayetçi

Politis gazetesi, Lapta kökenli Yeorgios Tsimuris isimli Kıbrıslı Rum göçmenin, bu şikayetleri, Baf Belediyesi’ne ait iş makinelerinin, Baf’ın merkezinde bulunan “Pempes” koruluğunda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının ardından yaptığına dikkat çekti.

Habere göre, Yeorgios Tsimuris, yaptığı açıklamada, Baf Belediyesi’ni, ailesinin yıllardır kullandığı yapıyı, öngörülen izne sahip olmaksızın keyfi bir şekilde yıkmakla suçladı. Tsimuris, Baf Belediyesi’nin ayrıca aile işletmesi olan fidanlıkta satış için bulunan yüzlerce fidana da el koyduğunu belirtti.

Fidanlığın, 1976 yılından bu yana hizmette olduğunu söyleyen Tsimuris, Başsavcılığın, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türk mallarının kullanımı ve elinde bulundurma konusundaki hak sahiplerinin, sadece göçmenler olduğu şeklindeki görüşüne atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin araziyi neden Baf Belediyesi’ne devrettiğine sordu.

Gazete, Baf Belediyesi’ne devredilen alanın yaklaşık 21 bin metre kare olduğunu ve kentsel park için kullanılacağını yazdı.

Habere göre, Baf Belediye Başkanı FedonasFedonos, yaptığı açıklamada, alanın temizlenmesinin ardından parkın planlanmasına ilişkin mimari ihaleye çıkılacağını belirtti.

Fedonos, bir ağacın kesilmesinin bile söz konusu olmadığını, bu nedenden dolayı bölgeye Orman Dairesi yetkililerinin de çağrıldığını söyledi.

Baf Belediyesi ise yaptığı açıklamada, bölgenin temizlenmesi için çalışma başlattıklarını, temizlik sırasında, tonlarca çöpün, barakanın ve diğer sıradan çöplerin toplanarak bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.