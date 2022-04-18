Rum Göçmenlere Arazi Verilmesi Planının İptal Edilmesi Konusu Yeniden Gündemde

Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Türk arazileri üzerine inşa edilen göçmen evlerinde ikamet eden Kıbrıslı Rum göçmenlere, kayıplarının telafisi için devlet arazisi verilmesini öngören planın 2013 yılında iptal edilmesi konusun Rum kamuoyunda yeniden gündem oldu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki arazileri üzerine inşa edilen evlerde, veya Kıbrıslı Türklerin evlerinde ikamet eden Rum göçmenlere, kayıplarının telafi edilmesi amacıyla devlet arazisi verilmesi kararının Anastasiadis hükümeti tarafından 2013 yılında iptal edilmesi konusunun, Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde yeniden gündeme geldiğini yazdılar.

Gazete, AKEL Milletvekili Yorgos Kukumas’ın yönelttiği soruya Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in yazılı yanıt verdiğini, yanıtında, Rum göçmenlere arazi verilmesi uygulamasının 2013 yılında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından sonlandırıldığını vurguladığını yazdı.

Nuris, programın sonlandırılmasından önce bazı hak sahiplerine verilen arazi tahsis belgelerinin, söz konusu araziler hazır olmadığı için hayata geçirilemediğini, ardından planın iptal edilmesiyle birlikte artık bu uygulamanın yapılmasının da söz konusu olmadığını ifade etti.

AKEL Milletvekili Kukumas ise, Anastasiadis hükümetinin, devletin kendilerine verdiği belgelere dayanarak gelecek planları yapan Rum göçmenleri mağdur etmeyi ve görmezden gelmeyi sürdürdüğünü, konuyu mecliste taşıyacaklarını ifade etti.