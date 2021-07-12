Rum Göçmenlere Bütçeden Ayrılan Ödenek

Rum İçişleri Bakanlığının uyguladığı plan ve tedbirler içerisinde Rum göçmenlere ve mağdur olanlara yardım sağlanması amacıyla 2021-2023 dönemini kapsayan üç yıllık bütçe çerçevesinde 313 milyon Euro dağıtılacağı belirtildi.

Rum İçişleri Bakanlığının uyguladığı plan ve tedbirler içerisinde Rum göçmenlere ve mağdur olanlara yardım sağlanması amacıyla 2021-2023 dönemini kapsayan üç yıllık bütçe çerçevesinde 313 milyon Euro dağıtılacağı belirtildi.

Politis gazetesine göre Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, meclisi bilgilendirme çerçevesinde, sorulan ilgili bir soru üzerine, göçmenlere ve mağdurlara bu yıl 101 milyon Euro, 2022’de 107 milyon Euro, 2023’te ise 106 milyon Euro verileceğini ifade etti.

Kuzey’de bulunan taşınmaz mallara ilişkin kütük kurulmasının hangi aşamada olduğu şeklindeki bir soru üzerine Nuris, kütüğün 2019 yılında tamamlandığını, olduğu haliyle yeni bir göçmenlik politikası için zemini teşkil edemeyeceği konusunda değerlendirmede bulunan Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu (KFIKV) tarafından, arşiv/kütük temelinde destek senaryoları üzerine bir inceleme yapıldığını belirtti.

Nuris, hak sahiplerinin desteklenmesi için KFIKV tarafından başka destek senaryolarının hazırlanmasının istendiğini söyledi.