Rum Göçmenlere Katkı Sağlaması Planlanana Vergi Konusunda Sorunlar

Güney Kıbrıs’ta taşınmaz malların alım satımından alınması öngörülen ancak bugüne kadar uygulanmayan bir verginin yeniden gündeme geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rum göçmenlerin KKTC’deki eski taşınmazlarını TMK’ya satmalarının önüne geçmek ve bu çerçevede Rum göçmenlere maddi destek sağlamak amacıyla yasayla oluşturulan bir verginin, hiçbir kurumun söz konusu vergiyi almayı üstlenmemesi sebebiyle toplanamadığını yazdı.

Habere göre, konunun Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde ele alınması sırasında yapılan açıklamalarda, Güney Kıbrıs’taki taşınmaz malların satış ve devir işlemlerinden binde dört oranında vergi alınması ve bu verginin Rum göçmenlerin desteklenmesinde kullanılmasının öngörüldüğü, bu çerçevede çıkarılan yasanının ise, hangi kurumun bu vergiyi toplayacağının net olmaması sebebiyle uygulanamadığı ifade edildi.

Gazete, kısa sürede çıkarılacak iki yeni yasayla yeni düzenlemeler yapılması ve söz konusu verginin toplanmaya başlanmasının öngörüldüğünü belirtirken verginin toplanmaması sebebiyle yıllık 16 milyon Euro kayıp oluştuğunu aktardı.

Haberde, Kıbrıslı Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurularının arttığı belirtilirken bu sayıya ilişkin herhangi bir rakama ise yer verilmedi.