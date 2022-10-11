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Rum görevlilerin talep ettikleri, tepki topladı

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Rum görevlilerin talep ettikleri, tepki topladı
Rum görevlilerin talep ettikleri, tepki topladı

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçişlerde, Kıbrıslı Rum görevlilerin talep ettikleri, tepki topladı. KKTC vatandaşıyla 38 yıllık evliliğe rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından TC ve KKTC kimlik kartı ve evlilik belgesi talep edilmesi şaşkınlık yaratırken, KKTC vatandaşlarından ise hem KKTC hem de Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı istenmesi, ‘tuhaf’ karşılandı.

Güney Kıbrıs’taki geçiş noktalarında, Kuzey Kıbrıs’tan geçenlerden yeni talep edilenler, tepki topladı.

Bir vatandaş, KKTC vatandaşıyla 38 yıllık evli olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması nedeniyle TC ve KKTC kimlik kartı ile evlilik belgesi talep edildiğini kaydederken, diğer bir vatandaş ise Kıbrıslı Türk olmasına rağmen kendisinden hem KKTC kimliği hem de Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartını göstermesi istendiğini söyledi. Yaşananlar karşısında tepki gösteren vatandaşlar, gelişmeleri ‘tuhaf’ karşıladı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta geçişlerle ilgili farklı bir uygulamaya geçildiği yönünde bir karar çıkmadı.

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