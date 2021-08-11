Rum Gümrük Dairesi'nin El Koyduğu Ürünler

Rum Gümrük Dairesinin, 1-31 Temmuz tarihleri arasında bir miktar tütün, uyuşturucu madde, sahte para, araç ve eski esere el koyduğu haber verildi.

Gümrük Dairesi’nin söz konusu tarihler arasında Larnaka Havalimanı’nda tespit edilen 27 kilo 509 gram uyuşturucu maddeye el koyduğunu yazan Haravgi gazetesi, ayrıca 73 kilo 394 tütün, 81 bin 360 adet sigara, 3 bin 60 elektronik sigara, 564 gram uyuşturucu madde aynı zamanda bir miktar sahte para ve eski esere el konulduğunu kaydetti.

Gümrük Dairesi’nin, sahiplerinin beyan etmediği 438 bin 900 Euro nakit para ile 3 araca da el koyduğunu yazan gazete, araçlardan ikisine KKTC’den yasa dışı bir şekilde gümrüksüz tütün ürünleri taşıdığı için el konduğunu iddia etti.