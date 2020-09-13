  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYDP'de yeni bir covid vakası daha! Kadın Kolları başkanı da Covid-19 pozitif

Rum halkının yüzde 67’si müzakerelerin tekrar başlamasını istedi

» »
Rum halkının yüzde 67'si, Kuzey Kıbrıs ile müzakerelerinin tekrar başlamasını istedi.
Rum halkının yüzde 67’si müzakerelerin tekrar başlamasını istedi

“Retailzoom” tarafından gazete hesabına gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 67’sinin, Kuzey Kıbrıs’taki seçimlerin ardından Rum hükümetinin müzakerelerin yeniden başlamasını talep etmesi gerektiğine inandığını aktaran gazete, bunun, sürekli olarak bu gidişata doğru hareket etmeye hazır olduğunu söyleyen Rum hükümetine yönelik güçlü bir mesajdan ibaret olduğunu ifade etti.

Yatırım karşılığı pasaport verilmesi konusunda ise, katılımcıların yüzde 73’ünün bunun kökten değişmesini veya nihai olarak ortadan kaldırılmasını istediğini yazan gazete, katılımcıların yüzde 62’sinin ise konuyla ilgili belgelerin sızması konusunda, Meclis aleyhinde araştırma yapılmasını istediklerini iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in korona virüsü pandemisiyle ilgili icraatlarını olumlu bulanların oranının yüzde 61 olduğunu da ileten gazete, bu oranın geçen Nisan ayında gerçekleştirilen ankette ise yüzde 79 olduğunu anımsattı.

Gazete, pandemi sonrası ekonomi yönetimiyle hem fikir olanların oranının Eylül ayı için yüzde 51 olduğunu da ekledi.

ÇALIŞANLAR KENDİLERİNİ GÜVENSİZLİK VE BELİRSİZLİK İÇERİSİNDE HİSSEDİYOR

Simerini gazetesinde yer alan bir ankette ise, Güney Kıbrıs’ta çalışanların büyük bir kısmında, iş gelecekleri konusunda güvensizlik ve belirsizlik hüküm sürdüğü ifade edildi.

Çalışanların büyük bir kısmının, pandeminin ekonomik etkilerinin bir sonucu olarak, işsizliğin önümüzdeki dönemde hissedilir bir şekilde artmasını öngördüğünü yazan gazete, 10 çalışandan 3’ünün, işlerini kaybetmemek için, maaşlarının azaltılmasını kabul etme taraftarı olduğunu aktardı.

Bu süreçte 10 çalışandan 2’sinin (yüzde 21) maaşlarının azaltıldığını yazan gazete, yüzde 16’lık bir kısmın maaşının ise azaltılıp daha sonra eski haline getirildiğini ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rogers: Sağlıkçılarımıza, sağlık, kuvvet ve mücadele gücü dilerim...13 Eylül 2020 Pazar 10:48
  • Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü13 Eylül 2020 Pazar 09:13
  • Hemşireler eyleme başladı! Bu sabah görev almadılar! KKTC'de Sağlık sistemi çöktü!13 Eylül 2020 Pazar 09:01
  • Taçoy : Kilowatt saat başına 0.25 TL teşvik kararı aldık12 Eylül 2020 Cumartesi 21:59
  • Serbest Hekimler: Göreve hazırız12 Eylül 2020 Cumartesi 21:58
  • YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu Ankara'ya naklediliyor12 Eylül 2020 Cumartesi 21:51
  • Dönmez, sondaj çalışmaları konusunda, "Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.12 Eylül 2020 Cumartesi 21:37
  • Son Dakika: Pilli: KKTC'de 32 yeni Covid-19 vakası var!12 Eylül 2020 Cumartesi 20:36
  • Milletvekili Bertan Zaroğlu'ndan "hastane odası kirli" isyanı!12 Eylül 2020 Cumartesi 20:05
  • KKTC'de Covid-19 pozitif hemşire sayısı 4'e çıktı12 Eylül 2020 Cumartesi 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti