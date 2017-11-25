Rum helikopteri KKTC hava sahasını ihlal etti

Kıbrıs Rum polisine ait olduğu tespit edilen bir AB-412 tipi polis helikopteri KKTC hava sahasını ihlal etti.

Kıbrıs Rum polisine ait olduğu tespit edilen bir AB-412 tipi polis helikopteri KKTC hava sahasını ihlal etti.

Geçtiğimiz Salı günü saat 08:40 civarında yaşanan olayda, Kıbrıs Rum polis helikopteri Lefkoşa bölgesinde sınır hattından 600 metre ilerleyerek ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinden geçiş yaparak KKTC hava sahasını 67 sn. boyunca ihlal etti.

Edinilen bilgiye göre, yapılan ihlalin KKTC egemenlik alanını aşındırmaya yönelik tahrik edici olduğu gözlenerek, Dışişleri Bakanlığınca Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri ve sivil kanadı nezdinde yazılı olarak şiddetle protesto edildi.