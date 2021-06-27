Rum Hükümet Sözcüsü, BM Genel Sekreteri’nin Türkiye’nin iki devletli çözüm talebini reddetmesi konusunda memnun

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin net bir açıklamayla Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm talebini reddetmesi konusundaki memnuniyetini ifade etti.

Hükümet Sözcüsü, RIK'e yaptığı açıklamada, Antonio Guterres’in iki toplum lideriyle gerçekleştirdiği akşam yemeğinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının arzu ettiği çözümün ‘Non-starter’ olduğunu yani görüşmelerin başlaması için başlangıç noktası teşkil edemeyeceğini açıklığa kavuşturduğunu belirtti.

Kusios aynı zamanda Guterres’in Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde Anastasiadis ve Ersin Tatar ile yeni bir görüşme gerçekleştirme olasılığının açık olduğunu teyit etti.

Kusios, zirve sonuçlarında Türkiye’ye karşı yaptırım uygulandığına dair net bir ifade bulunmaması konusundaki eleştirilere yanıt vererek, Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye karşı elinde tuttuğu kozlarla ilgili daha önceki zirvelerin sonuçlarına atıf yapılmasının, bu iddiayla ters düştüğünü vurguladı.

Rum Hükümet Sözcüsü, zirve sonuçlarında kapalı Maraş’ın statüsünün korunmasının önemine vurgu yapılarak Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerin ilgili kararlarıyla ters düşecek eylemlerden kaçınması için çağrı yapıldığına dikkat çekti.

Kiriakos Kusios ‘‘Türkiye yeni oldu-bittiler yaparsa o zaman Avrupa Birliği tepki verecektir’ dedi.