Rum Hükümet Sözcüsü: Erdoğan’ın söyledikleri haritada ifade edilmedi

Kıbrıs sorunu müzakerelerinde ele alınan Toprak ve buna bağlı harita konusu gündemde kalmaya devam ederken Rum basını bu konuya ilişkin bazı iddialarda da bulundu.

Fileleftheros gazetesi “Toprak Konusunda Dalavere” başlıklı haberinde, “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Güzelyurt ile Erenköy’ü birleştirmesine ilişkin görüşünün, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de sunduğu haritaya dahil edilmediğini” yazdı.

Gazete, haberinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği bu konunun ayrıca iki ay önce Ankara’da ele alınmaya başladığını da ileri sürdü.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediklerinin Kıbrıs Türk tarafının, 11 Ocak’ta Cenevre’de sunduğu harita içerisinde ifade edilmediğini belirtti.

Gazete haberinde, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün NTV ve Havadis gazetesine yapmış olduğu “Erdoğan’ın kendisine bunu( bu konuyu) iki ay önce söylediği ancak kendisinin bundan bahsetmediği” ve “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sunmuş olduğu haritayı bilmediği” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Gazete, bazı bilgilere atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın, yüzde 29.2 oranında olduğunu; Güzelyurt, Karpaz ve Koruçam’ın iade edilecekler arasında yer almadığını ve büyük oranda kıyı şeridini muhafaza ettiğini savundu.

Gazete, aynı haberinin içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un “Kıbrıs Rum tarafının kabul edilebilir olmayan bir harita sunduğu” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

ANASTASİADİS PARTİLERDEN ATEŞKES İSTEDİ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununda kendisini eleştirenlere yönelik mesajlar gönderdiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre Anastasiadis, “IMH-IN Business Awards” ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, herkesin ateşkesi ve birliği korumasını istedi.

Anastasiadis, müzakerelere ilişkin olarak, kararların ve korunması gereken ilkelere dayalı tezlerin bulunduğundan bahsetti.

Müzakerelerdeki tezlere ilişkin hiç kimsenin endişe duymaması gerektiğini ifade eden Anastasiadis, herkesin ortak arzusu olan “işgalden kurtulmanın”, ülkeyi yeniden birleştirmenin, Kıbrıs Türk vatandaşlarla birlikte barış içinde birlikte yaşama koşullarını oluşturmanın, hep birlikte göğüslenmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerden de bahseden Anastasiadis, sadece Kıbrıslı Rumların değil halkın bütününün beklentilerine yanıt verecek bir çözümün sağlanması amacıyla Kıbrıs Rum tarafının kararlılığını ortaya koyarak çaba sarf ettiklerini belirtti.

Anastasiadis, sorumlu kararlar ve inisiyatifler içerisinde 43 yıl sonra, Türkiye ile aynı masada olduklarını ve garantilerin kaldırılması ile “işgal askerinden kurtulmayı” ilk kez ele aldıklarına da dikkati çekti.

Bazı kişilerin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin tehlikede olduğu söylemlerine ilişkin olarak Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, “işgal” haricinde, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili uluslararası organizasyonlara ve diyaloğa katılımdan tehlikeye girmediğini savundu.

Anastasiadis sözlerinin devamında, başkanlık kurumunun, ülkesini, devletini ve bir başka deyişle Kıbrıs Rum toplumunu temsil ettiği zaman değerinin düşmediğini de belirtti.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca ileriki günlerde yapacağı yurt dışı gezilerinden de bahsetti.

Anastasiadis, AB-Akdeniz ülkeleri buluşması için Portekiz’e, Avrupa Konseyi için Starazburg’a, Avrupa Komisyonu için ise Malta’ya gideceğini belirtti.