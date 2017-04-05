Rum Hükümet Sözcüsü İsrail’e gitti

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün İsrail’e gittiği bildirildi.

Simerini gazetesi, Hristodulidis’in dün İsrailli gazetecilerle yuvarlak masa toplantısına oturduğunu, ayrıca İsrail Başbakanı’nın Diplomatik Ofisi Müsteşarı Yuval Rotem’in düzenlediği çalışma yemeğine katıldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ve diğer yetkilerle de görüşecek.

Sözcü Hristodulidis’in ziyaretinin, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtaya yetkili bakanlarının Tel Aviv’de EastMed projesiyle ilgili yaptıkları enerji toplantısının hemen ardından gerçekleştirildiğine dikkat çeken gazete, bu kapsamda İsrail Enerji Bakanı Steinitz ile yapacağı görüşmenin önemine vurgu yaptı.

LAKKOTRİPİS DÖRTLÜ GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

Alithia gazetesine göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’nın EastMed projesi kapsamında imzaladıkları ortak bildirinin önemi üzerinde durdu.

Bildiriyle denizaltı boru hatları için devletler arası anlaşmalarının gerekli olduğunun netleştiğini belirten Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın Mısır ile ilgili anlaşmaya yönünde ilerlediğini (imzalar henüz atılmadı), ardından diğer üç ülkeyle anlaşmalar imzalanacağını söyledi.

Devletlerarası anlaşmaların ardından projenin finanse edilmesi meselesinin gündeme geleceğini anlatan Lakkotripis, ayrıca İtalya’nın projeye katılmasının büyük öneminin olduğunu söyledi.

RUM PARTİLER GELİŞMELERDEN MEMNUN

Öte yandan gazeteye göre Rum siyasi partiler EastMed projesiyle ilgili Tel Aviv’de gerçekleştirilen görüşmeyi ve gelişmeleri memnuniyetle karşıladılar.

Habere göre DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu, Tel Aviv’deki dörtlü görüşmenin, Güney Kıbrıs’ın enerji geleceği ve rezervlerinin değerlendirilmesi yönünde kararlı bir adım olduğunu belirtti.

Prodromu, Avrupa Birliği Enerji ve İklim Komiseri Miguel Arias Canete’nin de katılığı dörtlü görüşmeyle Avrupa gidişatlı Doğu Akdeniz enerji sahnesinin şekillenmekte olduğunu da söyledi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, EastMed’in, bölgedeki doğal gazı İsrail, Güney Kıbıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa’ya taşımayı hedefleyen stratejik öneme sahip bir proje olduğunu vurguladı.

Bu perspektif üzerinde daha fazla araştırma yapılmasının olumlu bir durum olduğunu belirten Stefanu, yapılan araştırmalar sonunda projenin sürdürülebilir olduğunu ortaya koyması umudunu dile getirdi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, EastMed projesiyle ilgili gelişmelere ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Papadopulos aynı zamanda, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” üzerinden Türkiye’ye boru hattı inşası gibi gelişmeleri engellemeleri ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in gazını kontrol etmesine izin vermemeleri gerektiğini iddia etti.

Vatandaşlar İttifakı Genel Müdürü Konstandinos Filaretu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e enerji planlarına bağlı kalması ve Türkiye’nin “kabul edilmez” taleplerine boyun eğmemesi çağrısında bulundu.

Çevreciler ve ELAM’dan yetkililer de yaptıkları açıklamalarla EastMed projesinin önemi üzerinde durarak, enerji planlarının kışkırtmalardan etkilenilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirttiler.

ELLİNAS: “MISIR’A BORU HATTI VEYA EASTMED İLE DOĞAL GAZ SATMA İHTİMALİ UZAK”

Politis gazetesine göre enerji konularında uzman olan Charles Ellinas, Güney Kıbrıs’ın çıkaracağı doğal gazı bir boru hattıyla Mısır’a veya EastMed projesiyle satmasını ihtimalin uzak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu yöndeki düşüncesinin gerekçelerini açıklayan Ellinas, Mısır’ın açıklanan ve açıklanması beklenen doğal gaz yataklarıyla hem iç piyasa ihtiyaçları, hem de iki doğal gaz sıvılaştırma terminalinin ihtiyaçlarının karşılanması açısından kendi kendine yeteceğini söyledi.

Ellinas, EastMed kapsamında bir boru hattıyla Avrupa pazarına doğal gaz satışı çok pahalı olacağından bu projeye de inancının olmadığını belirtti.

Ellinas, mevcut koşullar altında Güney Kıbrıs’ın doğal gaz üreticisi ve satıcısı olması yönünde belki de tek olanağının, yeni doğal gaz yataklarının keşfedilmesi ve tek yanlı ilan edilen“MEB” içerisindeki parsellerin ruhsatlarına sahip olan büyük şirketlerin işbirliği yaparak ortak bir proje geliştirmeleri olduğu yönündeki de görüşünü dile getirdi.