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Rum Hükümet Sözcüsü: “kapıların açılması koşullar elverdiği zaman gündeme gelecek”

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Rum Hükümet Sözcüsü: “kapıların açılması koşullar elverdiği zaman gündeme gelecek”
Rum Hükümet Sözcüsü: “kapıların açılması koşullar elverdiği zaman gündeme gelecek”

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, sınır kapılarının açılmasının “koşullar elverdiği zaman hükümetin gündemine geleceğini” yineledi.

Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün gazeteye yaptığı açıklamada, Güney ile Kuzey Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açılması konusunun koşullar elverdiği zaman Rum hükümetinin gündemine geleceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kusios, “Rum hükümetinin sınır kapılarını kapatmadığını, sadece 9 kapıdan 4’ünün işleyişini, geçişlerde gerekli koronavirüs testlerini yapabilecek personeli olmaması sebebiyle dondurduğunu” belirterek şu an için uygulamada bir çözüm görünmediğini de ifade etti.

Kusios, ciddi sağlık sorunları için Güney Kıbrıs’taki hastanelere girmek isteyen Kıbrıslı Türklere kolaylıklar sağlandığını ve yurt dışında mahsur kaldıkları için Larnaka’dan adaya dönen bazı Kıbrıslı Türklere de hizmet verildiğini belirterek “Nihai kararlarımızın kriteri sadece sağlık olacaktır” şeklinde konuştu.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak, Rum hükümetinin sınır kapılarının açılmasına ilişkin kararının, havaalanlarının açılmasıyla orantılı olacağını yazdı.

SINIR KAPILARI İKİ TOPLUMLU TEKNİK KOMİTE’NİN GÜNDEMİNDE YOK

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin dün telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtirken, sınır kapılarının açılmasının teknik komitenin gündeminde yer almadığını yazdı.

Habere göre, komitenin Kıbrıslı Rum eş başkanı Leonidas Filaktu konuya ilişkin açıklamasında, dünkü görüşmede dünyada koronavirüs salgını, alınan koruyucu önlemler ve kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin konuların ele alındığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde tedavi gören Kıbrıslı Türklerin de toplantıda gündeme geldiğini ve bu konuda kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıklarını ifade eden Filaktu, “Salgın konusunda Kıbrıs Türk tarafı da bizimle aynı endişeleri paylaşıyor ve kısıtlamaların gevşetilmesinde dikkatli olunması gerektiği fikriyle uzlaşıyorlar” şeklinde konuştu.

AB KOMİSYONU SINIR KAPILARI VE HAVAALANLARININ EŞ ZAMANLI AÇILIMINI ÖNGÖRÜYOR

Gazete bir diğer haberinde ise AB Komisyonu’nun, AB üyesi ülkeler arasında ve ülkeler içerisindeki seyahatlere ilişkin bir yol haritası yayımladığını, söz konusu yol haritasının, Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki sınır kapılarının, havaalanlarıyla birlikte açılmasını öngördüğünü yazdı.

Habere göre Komisyon’un yol haritasında, AB üyesi bir ülkenin, kendi topraklarına seyahate izin vermesi durumunda bunu ayırım gözetmeden tüm bölgelerden veya AB ülkelerinden seyahate izin vererek yapması gerektiği ifade ediliyor.

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