Rum Hükümet Sözcüsü Koushos: “TC Dışişleri Bakanlığı Anastasiadis’in söylediklerini ispatladı”

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın dün yayımladığı ve Ankara’nın İsviçre’nin Crans Montana kasabasında Kıbrıs’la ilgili 2017 Konferansı’nda garantilerin ve müdahale haklarının iptal edilmesine hiçbir zaman rıza göstermediğini belirttiği açıklamasına dikkat çekti.

Koushos Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ankara’nın bu açıklamasının Kıbrıs’ta bazı kişilerin yaymakta olduğu ve sözkonusu konferanstra Türkiye’nin müdahale ve askerlerini Kıbrıs’tan çekme hakkından vazgeçmeye hazır olduğu, Rum Lider Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu çözmeyi reddettiği hikayelerinin yanlış olduğunu ispatladığını söyledi.

Rum Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıklamalarda bulunan Kyriacos Koushos, Kıbrıs basınında yer alan haberler ve Salı günü Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla ilgili soruları yanıtladı.

Rum Hükümet Sözcüsü, BM Genel Sekreter eski Başyardımcısı Jeffrey Feltman’ın Güney Kıbrıs’ın günlük gazetesi Politis’e verdiği mülakata da işaret etti.

Koushos, bu mülakatın, Rum Lider Anastasiadis’in Crans Montana’yı terk ettiği veya tutumuyla müzakerelerin sona ermesine izin verdiği şeklindeki bir başka hikayeyi daha alaşağı ettiğini belirtti.

Koushos, “Eğer Türkiye’nin bölgede, Suriye ve Libya’da, Kıbrıs ve Yunanistan Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki yasadışı faaliyetleri ve askeri varlığını, Ankara’nın Kıbrıs Türk toplumuna, bir sonraki Kıbrıs Türk liderinin seçimine müdahalesini, ayrıca Mustafa Akıncı’ya yönelik saldırıları dikkate alır ve değerlendirilirse, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir çözümden sonra bir rolü veya diyeceği olmaması gerektiği sonucuna varır” şeklinde konuştu.

“Birlikte Kıbrıs’ta Türkiye’nin uzlaşmazlığını ve kışkırtmalarını bertaraf etmek gerektiğini anlamanın ve birbirimizle kavga etmeye son vermenin zamanı gelmiştir” ifadelerini kullanan Sözcü, Kıbrıs’ta bir çözüm için çabaların Crans Montana’da bırakılan noktadan başlaması gerektiğini hatırlattı.