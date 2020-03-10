  • BIST 106.584
  • Altın 326,717
  • Dolar 6,1144
  • Euro 6,9380
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

RUM Hükümet Sözcüsü Kusios’tan Mülteci Sorunuyla İlgili Açıklama

» »
RUM Hükümet Sözcüsü Kusios’tan Mülteci Sorunuyla İlgili Açıklama
RUM Hükümet Sözcüsü Kusios’tan Mülteci Sorunuyla İlgili Açıklama

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, mülteci sorunuyla mücadele edebilmek için Uluslararası Hukuk ile AB Hukuku’na uygun ek tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Kusios, mülteci sorununun Corona virüsünün Güney Kıbrıs’ta yayılmasının önlenmesinde ek zorluklar çıkardığını belirtirken, bazı kişilerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a hiçbir Corona denetimi yapılmaksızın mülteci kaçakçılığı yaptığını iddia etti ve ek tedbirler alınması gerekliliğine vurgu yaptı.

Habere göre Kusios, mültecilerin geçiş noktalarından değil, “ateşkes hattındaki deliklerden” geçtiklerini savundu.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da mülteci konusuyla ilgili açıklama yaparak, Rum Hükümeti’nin mülteci sorunuyla ciddiyet ve sorumlulukla ilgilendiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Neofitu, Hükümetin insan haklarıyla ilgili uluslararası koşullara saygı gösterdiğini belirtirken, Kıbrıs içinde ve dışındaki insan kaçakçılığı çetelerine darbe vurmak gerektiğine dikkat çekti.

MÜLTECİ MİSAFİRHANELERİ DOLUP TAŞTI

Öte yandan Politis gazetesi ise, Rum Yönetimi’nde bulunan mülteci misafirhanelerinin dolup taştığını yazdı.

Gazete, Şubat ayında yaklaşık bin 300 mültecinin Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu kaydetti.

Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’ta 14 binin üstünde göçmen olarak tanınan veya koruma statüsüne sahip olan kişi bulunduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • II. Hrisostomos Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ayin yönetti09 Mart 2020 Pazartesi 12:10
  • Sınır Kapıları Konusunda Akel ve Hükümet Arasındaki Tartışma Sürüyor09 Mart 2020 Pazartesi 11:57
  • Hristodulidis Tarihi Sorumlulukların Üstlenilmesinden Söz Etti09 Mart 2020 Pazartesi 11:33
  • Güney Kıbrıs'ta askeri bölük Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı09 Mart 2020 Pazartesi 11:21
  • Anastasiadis’ten UNFICYP’e eleştiri06 Mart 2020 Cuma 17:05
  • RUM Hükümeti Mülteciler Konusunda Teyakkuzda05 Mart 2020 Perşembe 13:35
  • ‘Şikayet eden biz değiliz, sürekli şikayet eden taraf onlar’05 Mart 2020 Perşembe 13:30
  • Zavrantonas’ın KKTC’de Tutuklanması05 Mart 2020 Perşembe 12:50
  • Corona Virüsü Güney Kıbrıs’ın Gündemini Meşgül Etmeyi Sürdürüyor05 Mart 2020 Perşembe 12:36
  • Kiprianu Büyükelçileri Bilgilendirdi05 Mart 2020 Perşembe 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti