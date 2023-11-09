Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’ten BM temsilcisi için Kıbrıs Türk tarafı ve BM’ye çağrı

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlaması konusunda çalışacak BM Genel Sekreteri kişisel temsilcisinin atanmasına konusunda hem BM Genel Sekreteri, hem de Kıbrıs Türk tarafına çağrıda bulundu.

Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in açıklamalarına yer veren Haravgi ve diğer gazetelere göre, Letimbiotis, temsilci atanması konusunun ilerletilmesi arzusunu dile getirdi. BM Genel Sekreterinin temsilci olarak önerdiği kişiye kendilerinin 24 saat içerisinde olumlu yanıt verdiklerini hatırlatan Letimbiotis, “Su ana kadar, farklı bir kişinin atanmasının düşünüldüğüne dair resmi bir bilgilendirme almadık. Karşı tarafın da bu kişiyi kabul etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Letimbiotis, BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs Türk tarafına, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini ele almaya başlayabilmesi için bir kişi atanması yönünde ilerlemeleri çağrısını yinelemek istediğini de ifade etti.

STEWART’IN AÇIKLAMASI

Gazete bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Collin Stewart’ın dün Güney Lefkoşa’da düzenlenen "The Economist” konferansında yaptığı konuşmaya geniş yer verdi.

Habere göre, Stewart Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasında, Kıbrıs’taki tarafların BM Genel Sekreterinin bir kişisel temsilci ataması konusunda fikir birliğine varmış olmalarının Kıbrıs sorununun çözümü yönünde olumlu bir işaret olduğunu ifade etti.