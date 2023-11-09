  • BIST 7782.91
  • Altın 1786.47
  • Dolar 28.5243
  • Euro 30.5885
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKamyon kasasında cenazeler, yaralı bebekler: İsrail vahşetinde 34'üncü gün

Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’ten BM temsilcisi için Kıbrıs Türk tarafı ve BM’ye çağrı

» »
Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlaması konusunda çalışacak BM Genel Sekreteri kişisel temsilcisinin atanmasına konusunda hem BM Genel Sekreteri, hem de Kıbrıs Türk tarafına çağrıda bulundu.
Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’ten BM temsilcisi için Kıbrıs Türk tarafı ve BM’ye çağrı

Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in açıklamalarına yer veren Haravgi ve diğer gazetelere göre, Letimbiotis, temsilci atanması konusunun ilerletilmesi arzusunu dile getirdi. BM Genel Sekreterinin temsilci olarak önerdiği kişiye kendilerinin 24 saat içerisinde olumlu yanıt verdiklerini hatırlatan Letimbiotis, “Su ana kadar, farklı bir kişinin atanmasının düşünüldüğüne dair resmi bir bilgilendirme almadık. Karşı tarafın da bu kişiyi kabul etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Letimbiotis, BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs Türk tarafına, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini ele almaya başlayabilmesi için bir kişi atanması yönünde ilerlemeleri çağrısını yinelemek istediğini de ifade etti.

 

STEWART’IN AÇIKLAMASI

Gazete bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Collin Stewart’ın dün Güney Lefkoşa’da düzenlenen "The Economist” konferansında yaptığı konuşmaya geniş yer verdi.

Habere göre, Stewart Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasında, Kıbrıs’taki tarafların BM Genel Sekreterinin bir kişisel temsilci ataması konusunda fikir birliğine varmış olmalarının Kıbrıs sorununun çözümü yönünde olumlu bir işaret olduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medya Etik Kurulu’nda görev değişikliği09 Kasım 2023 Perşembe 10:12
  • Telefon ve internet kesintisi olacak09 Kasım 2023 Perşembe 10:10
  • Bugünden itibaren yer yer yağış bekleniyor09 Kasım 2023 Perşembe 09:45
  • Telefon ve internet kesintisi olacak09 Kasım 2023 Perşembe 09:44
  • Üstel: 500 yataklı hastanemiz için tekrardan ihaleye çıkılacak09 Kasım 2023 Perşembe 09:11
  • Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85'inci yılında KKTC’de anılacak09 Kasım 2023 Perşembe 08:35
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere duyuru: Borçlar 13 Kasım’a kadar ödenmeli09 Kasım 2023 Perşembe 08:26
  • Harnup üreticilerine kilo başına 10 TL destek primi ödeniyor08 Kasım 2023 Çarşamba 22:33
  • Maviş: Okullara ulaşmaya başlayan temizlik ve hijyen malzemeleri yeterli değil08 Kasım 2023 Çarşamba 16:20
  • Kilitlediği araçtan kapısı kırılarak çıkarıldı... 2 ay cezaevine gönderildi08 Kasım 2023 Çarşamba 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti