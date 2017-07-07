 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.627
  • Altın 142,592
  • Dolar 3,6183
  • Euro 4,1307
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Rum hükümet sözcüsü: Yolun sonu değil

» »
Rum hükümet sözcüsü: Yolun sonu değil
Rum hükümet sözcüsü Nikos Christodoulides, Kıbrıs Konferansı’ndaki sonuç “olumlu bir gelişme değil ama bu yolun sonu olduğu anlamına da gelmiyor” dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre , Rum Sözcü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Rum tarafı ve Kıbrıs Türk tarafı ile garantör ülkeler ve AB’nin katılımıyla Crans-Montana kasabasında yer alan akşam yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Christodoulides, “mevcut kabul edilmez durum Kıbrıs’ın geleceği olamaz ve Anastasiades ülkenin yeniden birleşmesi için gerekli şartların yaratılması amacıyla kendi çabalarını yoğunlaştıracak” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD'den sürece tam destek06 Temmuz 2017 Perşembe 17:32
  • İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: “Bugün Kıbrıs için tarihi bir gün”06 Temmuz 2017 Perşembe 17:14
  • Bu bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek06 Temmuz 2017 Perşembe 17:13
  • KKTC’yi Koruma Derneği’nden Vakıflar’a ziyaret06 Temmuz 2017 Perşembe 17:11
  • Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklar konusunda uyardı:06 Temmuz 2017 Perşembe 16:39
  • Bu ne yaman çelişki!06 Temmuz 2017 Perşembe 16:19
  • BKP: “Kutlu Adalı’nın failleri bir an önce bulunarak hesap sorulsun”06 Temmuz 2017 Perşembe 16:15
  • Kalkınma Bankası’nın 23. Genel Kurulu yarın06 Temmuz 2017 Perşembe 15:44
  • Gazeteciler Birliği Kompleksi'nin açılışı 11 Temmuz Basın Günü’nde yapılıyor06 Temmuz 2017 Perşembe 15:42
  • Akıncı: “Gün uzun bugün. Gün de, gece de uzun”06 Temmuz 2017 Perşembe 15:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti