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Rum hükümeti AB yaptırımıyla karşı karşıya

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Toplu iş sözleşmesine dahil edilen çalışanların oranının yüzde 80’e çıkarılmasını talep eden AB’nin, henüz bu konuda yasa tasarısını bile hazırlamayan Rum hükümetine yaptırım uygulama ihtimalinden söz edildi.
Rum hükümeti AB yaptırımıyla karşı karşıya

Toplu iş sözleşmesine dahil edilen çalışanların oranının yüzde 80’e çıkarılmasını talep eden AB’nin, henüz bu konuda yasa tasarısını bile hazırlamayan Rum hükümetine yaptırım uygulama ihtimalinden söz edildi.

Haravgi gazetesi manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB’nin tüm üye ülkelerden, 15 Kasım 2024 tarihine kadar, çalışanların en az yüzde 80’inin toplu iş sözleşmesine dahil edilmesini talep ettiğini, Rum hükümetinin ise henüz gerekli yasayı bile hazırlamadığını yazdı.

Gazete, söz konusu sürenin dolması sonrasında Rum hükümetinin AB yaptırımıyla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

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