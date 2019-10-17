Rum Hükümeti AB yaptırımlarını bekliyor

Fileleftheros gazetesi: “Gelecek Haftadan İtibaren Eylemler – Lefkoşa İlk Olarak AB Ortaklarının Kararlarını Bekleyecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sözde ihlalleri konusunda atacağı adımları belirlemek için ilk önce AB’nin ne gibi kararlar alacağını bekleyeceğini yazdı.



Gazete, Rum Yönetimi’nin alacağı hukuki önlemlerin AB’nin önümüzdeki haftaya hazırlaması beklenen hukuki çerçeve temelinde olacağını belirtirken, bu konuda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamaya yer verdi.



Habere göre Hristodulidis, AB hukuk çerçevesinin önümüzdeki hafta hazır olacağını belirterek hukuki çerçevenin çalışma grubuna sunulacağını, buna paralel olarak ise olaya müdahil olan özel ve tüzel kişilerin listesinin hazırlanacağını ifade etti.

Söz konusu listede bulunan kişilerin Avrupa Mahkemesine başvuru yapmak istemeleri ihtimali sebebiyle hukuki çerçevenin hazırlanması gerektiğinin altını çizen Hristodulidis, listede yer alacak kişi ve şirklerin kendileri tarafından belirlendiğini, listenin hazırlandığını ve karara bağlanacak önlemler çerçevesinde alınacak önlemlerin yürürlüğe konulacaklarını vurguladı.



Hristodulidis, hazırladıkları listede yer alan kişi veya şirketleri önceden açıklayamayacaklarını, bunun sebebinin ise, listede yer alan kişi veya şirketlerin, önlemlere maruz kalacaklarını anlamaları durumunda, yasal çerçeve onaylanmadan önce AB’de bulunma ihtimali olan mal varlıklarını satma veya başka eylemlere girişme ihtimali olduğunu ifade etti.

Yaptırımlara maruz kalacaklar listesinde sadece Türk uyruklu şirket ve kişilerin mi, yoksa yabancı uyrukluların da mı yer aldığı şeklindeki bir soruya karşılı ise Hristodulidis, “müdahil olan tüm özel ve tüzel kişilerin, kendileri tarafından hazırlanan listeyle ayrıntılı olarak yetkili AB çalışma gurubuna bildirileceklerini” söyledi.

Hristodulidis, arzu ettikleri şeyin Türkiye aleyhine önlemlerin arttırılması değil Türkiye’nin eylemlerinin son bulması olduğunu da dile getirdi.



Hristodulidis ayrıca, AB’nin tarihinde ilk kez, AB üyelik adayı bir ülke aleyhinde, belirli önlemler alma yönünde karar verdiğini de sözlerine ekledi.

Gazete, bu listeye Güney Kıbrıs’ın dışında, elinde bilgi bulunan diğer ülkelerin de ekleme yapabileceklerini vurguladı.

Türkiye aleyhine alınacak önlemlerin Yavuz sondaj gemisinin 7’nci parselden ayrılmasını sağlamayacağını aktaran gazete, bunun ancak askeri bir müdahaleyle mümkün olabileceğini, Güney Kıbrıs’ın ise ne böyle bir seçeneğinin ne de bunu yapacak araçlarının olduğunun altını çizdi.



Gazete ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Brüksel’de yapılacak Avrupa Konseyi toplantısını bilgilendireceğini de vurguladı.

Öte yandan Alithia gazetesi: “Söz Şimdi AB Devlet Başkanları Toplantısında – Kıbrıs MEB’indeki Türk Yasadışı Eylemleri Bugün Avrupa Konseyi’nde” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş şekilde yer verdi.

AB’nin ilk kez böyle bir karar ürettiğini vurgulayan gazete Hristodulidis’in bu konudaki açıklamalarına da geniş şekilde yer verdi.