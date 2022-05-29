Rum Hükûmeti artan fiyatları dengelemek için 103 milyon avroluk mali destek paketi açıkladı

Hükûmet, nüfusun hassas kesimlerinin enflasyonun ve Ukrayna’daki savaşın etkilerini dengelemek için 103 milyon avro tutarında yeni bir mali destek paketi açıkladı.

Koronavirüsü salgınının etkilerini azaltmak için uygulamaya konan 192 milyon avro tutarındaki paketten sonra bu yeni destek paketi cuma günü Bakanlar Kurulu’nda onaylandı.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Constantinos Petrides, salgından sonra ülkenin dış faktörler ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle bir enflasyon dönemine girdiğini anlattı.

Piyasada artan likiditenin enflasyonist baskıları artırabileceğinden, fiyat artışlarında bir kısır döngüye yol açabileceğinden hiçbir hükûmetin enflasyonu kökünden halledemeyeceğine dikkat çeken Petrides, ülkenin borçlanma maliyetini ve borç yönetimini devletin kendisinin yükselteceği, faiz oranlarının artacağı bir döneme de girilmekte olduğunu duyurdu.

Maliye Bakanı, 11 destek tedbirli bu yeni paketin nüfusun emekliler, çocukları 18 yaşın altında olan düşük gelirliler, geçiş aileler, teminatlı asgari geçim indirimi hak sahipleri gibi hassas gruplara, ayrıca hayvan ve sebze üreticileri için olduğunu bildirdi.

Constantinos Petrides, elektrikte Katma Değer Vergisi’nin (KDV) azaltılması tedbiri, benzin ve ısınma yakıtıyla ilgili uygulamada olan tedbirlerin ağustos sonuna kadar uzatıldığını da duyurdu.