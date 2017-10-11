Rum hükümeti BM raporundan memnun

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs raporunun pazartesi gecesi resmen açıklanmasının ardından Güney Kıbrıs’tan rapora ilişkin çeşitli açıklamalar geldi.

Alithia gazetesi: “Ciddileşin! – Hükümet ‘Kazançlara’ Vurgu Yapıyor ve Ciddiyet İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunun açıklanmasının ardından Güney Kıbrıs’taki tepkilere geniş yer verdi.

Gazete öncelikli olarak, BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in rapora ilişkin açıklamasında, “sorumluluk yükleme oyunun hiç kimseye fayda sağlamayacağı” belirttiğini ve taraflara bunu son vermeleri çağrısında bulunduğunu yazdı.

Rum muhalefet partilerinden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik sert eleştiriler geldiğini de belirten gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in ise eleştirilere yanıt vererek rapordan duydukları memnuniyeti dile getirdiğini aktardı.

Habere göre Rum Sözcü Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin raporunda, “Garantiler ve Güvenlik başlığının önemini vurguladığını, Garanti Anlaşmasının ve her türlü müdahale hakkının sürdürülebilir olmadığı şeklindeki yaklaşımını ortaya koyduğunu ve bu başlıklarda sağlanacak ilerlemenin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının sonucunu belirleyeceğini söylediğini” ileri sürdü.

Hristodulidis, bazı Rum muhalefet parti yetkilileri ve başkan adaylarının raporu seçim propagandalarına alet ettiklerini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i eleştirdiklerini, bu tür yaklaşımların içerdiği tehlikelerin göz ardı edildiğini ifade etti.

PAPADOPULOS: “KIBRIS TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ RAPOR”

Gazete, Guterres’in raporuna ve Anastasiadis’e yönelik en sert eleştirinin, raporu “Kıbrıs tarihindeki en kötü raporu” olarak değerlendiren DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’tan geldiğini yazdı.

Habere göre Papadopulos, Türkiye’ye hiçbir sorumluluk yüklemeyen bu raporun Rum Ulusal Konseyi kararlarına tamamen zıt düşen ve Anastasadis’in stratejisinin başarısızlığını kanıtlayan bir rapor olduğu öne sürdü.

Dayanışma Hareketi başkanı Yorgos Lillikas ise, Guterres’in raporunda “her şeyde uzlaşıldığı, Kıbrıs sorununda neredeyse tamamlanmış bir anlaşma olduğu” mesajının verildiğini, Anastasiadis, DİSİ ve AKEL’in müzakerelerin devam etmesi durumunda bunun Crans Montana’da kaldığı yerden olması şeklindeki görüşünün ulusal çıkarlar için büyük tehlike olduğunu iddia etti.

AKEL’den yapılan açıklamada, Guterres’in raporuyla, Anastasiadis’in Crans Montana’da olanlara dair anlattıklarının ters düştüğü vurgulandı.

Açıklamada, Crans Montana zirvesindeki başarısızlığın sorumlusu Anastasiadis’in iddia ettiği gibi Türkiye olsaydı, Guterres’in raporunda en azından olayları anlatım şekliyle bunu göstereceği belirtilerek Guterres’in “Crans Montana’da tarihi bir fırsatın kaçırıldığını” belirtmesine dikkat çekildi.

DİSİ’den yapılan açıklamada ise Guterres’in, garantiler ve müdahale haklarının sürdürülebilir olmadığını raporun merkezine koyduğu iddia edilerek Anastasiadis’in stratejisinin ne kadar doğru olduğunun ortaya çıktığı savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Guterres’ten Bahar Çeyizi – BM Genel Sekreterinin Raporu Müzakereler Yeniden Başlayınca Zemin Teşkil Edecek”.

Haravgi: “Anastasiadis’in Hikayesi Çöküyor – DİSİ ve Hükümet Başarısızlığın ‘Başarısını’ Kutluyorlar”.