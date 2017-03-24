Rum hükümeti Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kararını olumlu buldu

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum lider Anastasiadis’le sosyal içerikli bir görüşmeye katılmaya hazır olduğuna dair mesajının akabinde, liderlerin Nisan ayının ilk günlerinde buluşmalarına dair istişarelerin başladığını da ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin kararının ardından dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiadis ile Mart ayı sonunda sosyal bir buluşma gerçekleştirmeye hazır olduğunu açıklaması üzerine, Rum hükümetinin de açıklama yaptığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Hükümeti sözcü yardımcısı Viktoras Papadopulos dün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum lider Anastasiadis’le sosyal içerikli bir yemeğe katılma kararını olumlu bulduklarını belirterek, “iki toplumun da çıkarlarına hizmet etmeyen üçüncü şahısların taleplerinden uzakta olacak şekilde, özlü bir diyaloga odaklanılmasını umduklarını” ifade etti.

Papadopulos, “kendi isteklerinin, Kıbrıs sorununa, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların haklı kaygılarına yanıt verecek olan, aynı zamanda AB temel ilke ve değerlerinden ve Avrupa müktesebatından ayrılmayacak olan; kalıcı, işlevsel ve yaşayabilir bir çözüm bulunması yönünde olmayı sürdürdüğünü” sözlerine ekledi.

Liderlerin bir akşam yemeğinde buluşmalarına dair tarihin ise henüz netlik kazanmadığını yazan gazete, başlangıçta 29 Mart tarihine atıfta bulunulduğunu ancak bunun ayarlanamadığını, çünkü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in o tarihlerde Avrupa Halk Partisi toplantısına katılmak için Malta’ya gideceğini ifade etti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum lider Anastasiadis’le sosyal içerikli bir görüşmeye katılmaya hazır olduğuna dair mesajının akabinde, liderlerin Nisan ayının ilk günlerinde buluşmalarına dair istişarelerin başladığını da ekledi.

AKEL İLE DİSİ’DEN MEMNUNİYET

Gazeteye göre AKEL, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün yaptığı açıklamayı, müzakerelerin devamı açısından olumlu ve iyi bir gelişme olarak nitelendirdi.

AKEL’in değerlendirmesinin, olumlu bir adım atıldığı yönünde olduğunu yazan gazete, AKEL’in, Kıbrıs Türk tarafının hareketiyle birlikte, sürecin Türkiye’deki referanduma kadar canlı tutulduğuna inanıldığını da öne sürdü.

DİSİ partisi ise açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum lider Anastasiadis’le görüşme kararından duyduğu memnuniyeti belirterek, “İstenen şeyin, üçüncü tarafların isteklerine bakılmaksızın, bahane ve ithamların ötesinde, samimi bir uzlaşı içerisinde, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ortak menfaatlerini aramak için, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerenin aynısının yeniden başlaması olduğunu” ifade etti.

Simerini gazetesi ise Burcu’nun açıklamalarıyla ilgili habere “Müzakereler Akşam Yemeğiyle Yeniden Başlıyor- Kıbrıslı Türkler DİSİ’nin Enosis Plebisitiyle İlgili Değişiklik Önerisinin Akabinde Masada- Kıbrıslı Türk Liderin Sözcüsü Andros Kiprianu’nun da Akıncı’yla Buluştuğunu Söylüyor” habere başlıklarıyla manşetten yer verdi.

İç sayfadan ise haberine “Kısa Bir Zaman İçerisinde Akşam Yemeğiyle Başlıyorlar” başlığıyla yer veren gazete, liderlerin bir araya geleceği yemek konusunda 31 Mart tarihine işaret edildiğini, çünkü bunun öncesindeki iki gün, Anastasiadis’in resmi bir ziyaret için Malta’da olacağını belirtti.

EIDE’NİN AÇIKLAMASI

“Sigma” televizyonunun ise dün Brüksel’de bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile telefonda görüştüğünü yazan gazete, “Eide’nin yaptığı açıklamalarda ölçülü ancak yeterince açıklayıcı olduğunu” ifade etti.

Açıklamasında, “gelişmelerden haberdar olduklarını dile getiren” Eide, “önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklama yapacaklarını ve kendisinin de önümüzdeki hafta adaya geleceğini” söyledi.

Gazete haberinde Barış Burcu’nun açıklamalarına da geniş bir şekilde yer verdi.

GAZETE BAŞLIKLARI

Politis: “Liderlerin Bir Araya Geleceği Akşam Yemeği İçin Masayı Hazırlıyorlar- Akıncı’dan Sosyal İçerikli Görüşmeye Olumlu Yanıt-Sosyal İçerikli Görüşmenin Mart Sonunda Olması Bekleniyor- Genel Kuruldaki Görüşme Sonra Olacak-Merkez Partilerden Tepki-Burcu DİSİ-AKEL İşbirliğinden Memnuniyet Belirtti.”

Haravgi: “Mart Sonundan Önce Anastasiadis ile Akıncı Arasında Sosyal İçerikli Görüşme”

Alithia: “Müzakerelere Yol Açılıyor”

KOCİAS BUGÜN GÜNEY KIBRIS’A GELİYOR

Öte yandan Simerini gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, 25 Mart ve 1 Nisan kutlamalarına katılmak ve Yunanistan hükümetini bu etkinliklerde temsil etmek amacıyla, bugün Güney Kıbrıs’a geleceğini de anımsattı.