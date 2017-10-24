Rum hükümeti devlet taşınmaz mallarını satmak istiyor

Rum Hükümeti’nin, Meclis’ten, “devlet taşınmaz mallarını istediği her an satma yetkisi” istediği bildirilirken, milletvekilleri ve iş insanlarının bu duruma tepki gösterdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği haberinde, dün Rum Meclis İçişleri Komitesi’nde dün taşınmaz mal sahipliğiyle ilgili Hükümet yasa tasarısının görüşüldüğünü yazdı.

Rum Hükümetinin ilk aşamada yarısı Limasol’da bulunan yaklaşık iki buçuk milyon metrekarelik bir alanı satma olanağına sahip olmayı istediğini aktaran gazete, Meclis Komitesi üyelerininse, devlet topraklarının değerlendirilmesi ve yabancılaştırılmasını kabul etmediklerini kaydetti.

DİSİ Milletvekilleri dışındaki neredeyse tüm Milletvekillerinin aynı görüşü paylaştıklarını belirten gazete, konunun geçmişte de görüşüldüğünü, Milletvekillerinin yasa tasarsının neden şimdi yeniden gündeme getirildiğini sorduklarını aktardı.

Gazete Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEV), Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), Rum Bilim ve Teknik Odası (ETEK) ve çevre örgütlerinin de Rum Hükümeti’nin sunduğu yasa tasarısına karşı olduğunu yazdı.

YÜKSEK KAMU BORCU

Haravgi gazetesi ise Eurostat verilerine göre Güney Kıbrıs’ın kamu borcu yüksek olan ilk beş ülke arasında bulunduğunu yazdı.

2016 yılında Güney Kıbrıs’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 18,123 milyon Euro olduğunu kaydeden gazete, bir önceki yıl bunun, 17,742 milyon Euro olduğunu aktardı.

Gazete memorandum öncesi 2012 yılına göre düşük bir düzeyde bulunulduğunu belirterek, bu dönemde GSYH’nın 19,469 milyon Euro olduğuna işaret etti.

2016 yılında kamu borcunun (GSYH’nın) yüzde 107,1’i (19,418 milyon Euro) olduğunu aktaran gazete, Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Belçika ile birlikte en yüksek kamu borcuna sahip beş ülke arasında bulunduğunu belirtti.

TİCARİ DENGE AÇIĞI

Öte yandan Politis gazetesi 2017 Ocak-Temmuz döneminde Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 2,492 milyar Euro olduğunu yazdı.

Habere göre 2016 yılında aynı dönemde ticari denge açığı 2,482 milyar Euro idi.