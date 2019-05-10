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Rum Hükümeti Fatih gemisi personeli için tutuklama emri çıkarma konusunda “kararlı”

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Rum Hükümeti, Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinde görev alan mürettebat hakkında tutukluluk kararı çıkarmada “kararlılık sergiliyor”.
Rum Hükümeti Fatih gemisi personeli için tutuklama emri çıkarma konusunda “kararlı”

Haravgi gazetesi: “Fatih Personeli İçin İlk Tutuklama Emirleri” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) sondaj çalışması gerçekleştiren Fatih gemisinin personeli hakkında tutuklama kararı çıkarılması konusunda “kararlı olduklarını” söylediğini yazdı.
 

Gazete, Fatih gemisinin personeli hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının sonuç getirici olması konusunda hukuki çevrelerin temkinli yaklaşımlarına rağmen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, “bu konuda son aşamada olduklarını” söylediğini aktardı.
 

Hristodulidis dünkü açıklamasında: “İlk tutuklama emirlerinin çıkarılmasında son aşamadayız. Bundan sonrası adaletin bileceği iş” dedi.
 

“Kendisinin adalet adına konuşamayacağını ancak ilgili tüm bilgilerin iletildiğini ve ilk tutuklama emirlerinin yakın zamanda çıkmasını beklediklerini” dile getiren Hristodulidis, Kıbrıs Rum kesiminin enerji politikalarının uygulanması konunda da “önümüzdeki 24 saat içerisinde” gelişme olacağını duyurdu.
 

Hristodulidis, Türkiye’nin söz konusu faaliyetlerine AB’den tepkilerin sürmesini beklediklerini de belirtirken komşu ülkeler ve enerji konusunda Orta Doğu’daki gelişmelerle yakından ilgilenen diğer ülkelerle temas halinde olduklarını da sözlerine ekledi.
 

KOORDİNATLAR RUM RESMİ GAZETESİNDE YAYIMLANDI
 

Öte yandan Politis gazetesi, Rum yönetiminin, Kıbrıs adasının kuzeyindeki deniz sınırları olduğu iddiasıyla hazırladığı ve BM’ye sunduğu koordinatları dün Güney Kıbrıs’ın Resmi Gazetesi’nde de yayımladığını yazdı.
Gazete, Resmi Gazete’nin internet sitesinden aldığı ve koordinatları gösteren haritaya da yer verirken, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise bu koordinatlarla belirlenen sınırın, Kıbrıs kıyılarına karşı kıyısı olan diğer ülkelerle yapılacak anlaşmalar sonrası değişebileceğinin de vurgulandığını aktardı.
 

AFRODİT VE 7’NCİ PARSELE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
 

Gazete haberinin devamında, “Afrodit” yatağından çıkarılması öngörülen doğalgaz konusunda, yatakta faaliyette bulunan Noble-Shell-Delek ortaklığıyla Rum hükümeti arasındaki kar marjı müzakerelerinin dün de devam ettiğini yazdı.
 

Afrodit yatağından elde edilecek karın paylaşımı konusunda üç şirketle Rum hükümeti arasındaki müzakerelerin dün akşam saatlerine kadar sürdüğü ve bugün de devam edeceğini belirten gazete, dünkü görüşmelerde bazı önemli anlaşmazlıkların aşıldığı yönünde bilgiler geldiğini yazdı.
 

Haberde, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 7’nci parselin Total-ENI şirketler ortaklığına verilmesi konusunda da olumlu gelişmeler olduğu, bugün konuya ilişkin resmi bir duyurunun da yapılabileceği belirtildi.

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