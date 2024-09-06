Rum hükümeti kabloyla elektrik projesinde karar üretemedi

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından elektrik döşenmesini içeren “Great Sea Interconnector” projesi konusunda Pazartesi günü imzalanan anlaşmaya rağmen Rum hükümetinin karar üretemediği, dün yapılacağı duyurulan bakanlar kurulu toplantısın

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından elektrik döşenmesini içeren “Great Sea Interconnector” projesi konusunda Pazartesi günü imzalanan anlaşmaya rağmen Rum hükümetinin karar üretemediği, dün yapılacağı duyurulan bakanlar kurulu toplantısının ise iptal edildiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler konuya yer verirken, Alithia gazetesi “Karar Almada Zorluk – Kıbrıs-Yunanistan Elektrik Bağlantısı Konulu Bakanlar Kurulu İptal Edildi” başlığıyla manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin Yunanistan’la imzalanan anlaşmaya rağmen proje konusunda nihai karar üretmediğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyu bakanlar kuruluna götürme kararı almasına karşın dün toplantıyı iptal ettiğini yazdı.

- - Taraflar Güney Kıbrıs’ta toplanıyor

Gazete haberinin devamında, bakanlar kurulu toplantısının iptal edilmesinin ardından dün kamuoyuna açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in, Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik kablo projesine müdahil olan tüm tarafların 10 Eylül Salı günü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek bir toplantıda biraraya geleceklerini duyurduğunu aktardı.

Habere göre, söz konusu toplantıya Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanları, Başkanlık Müsteşarı, Hukuk Dairesi temsilcisi, Yunanistan Enerji Bakanı, AB Komisyonu temsilcisi ile ADMİE ve yüklenici firma Nexans’ın temsilcileri katılacak.

Bu toplantının, Rum hükümetinin, yüklenici firma Nexans’ın temsilcileriyle gerçekleştireceği ilk görüşme olacağının altını çizen gazete, Rum hükümetinin, hayati önem taşıdığına inandığı bazı konuların netlik kazanmasını arzuladığını vurguladı.

Rum sözcü vekili Yannis Andoniu ise dün yaptığı açıklamada, projenin önemini bildiklerini ancak Rum Yönetimi ve Kıbrıs halkının çıkarlarını ilgilendiren bazı noktaların netleşmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Vasiliko anlaşmasındaki hataların bu projede de yapılmaması adına çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Andoniu, “Türkiye’nin üç yıl sonra projeyi engellemesi durumunda, o tarihe kadar ödenecek 75 milyon euro’nun ne olacağı?” şeklindeki bir soruya ise; “Jeopolitik riskler her zaman mevcuttur. Biz işte tam da mevcut olan bu riskleri, karşı darbeleri sınırlayabilmek istiyoruz” yanıtını verdi.

Antoniu ayrıca, Güney Kıbrıs’ın ödemesi öngörülen 125 milyon euroluk miktarı tek seferde değil, projedeki ilerleme temelinde parçalar halinde ödemek istediklerini, bunun için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

- - Zemin derinliği bilinmiyor

Gazete bir diğer haberinde ise, proje hakkında açıklamalarda bulunan bazı uzmanların, kablo döşenecek zeminin derinliğinin ve döşeneceği güzergahın bilinmediğini, bu veriler bilinmeden projenin maliyetinin belirlenemeyeceğini söylediklerini aktardı.

Söz konusu uzmanlar, projenin maliyetinin, proje süresi ve kabloların döşenmesi uzadıkça da artış göstereceği konusunda uyardılar.

Politis gazetesi ise haberini: “Korku Filminde Uzatma – Yunanistan’la İlişkilere Gölge Düştü – Elektrik Bağlantısı Projesinin Geleceği Belirsizliğini Koruyor” başlıkları altında verirken, Yunanistan’la imzalanan anlaşmaya rağmen projede belirsizliğin en büyük sebebinin jeopolitik riskler olduğunu yazdı.

Rum hükümetinin, jeopolitik tehlikeler sebebiyle projenin durması veya iptali sonrasında oluşacak maddi kayıpların paylaşımının proje öncesinde netlik kazanmasını istediğini belirten gazete, önümüzdeki günlerin projenin akıbeti için kritik olacağını vurguladı.

Gazete, Rum hükümetinin projeye yönelik endişe ve açıklamalarının Yunan hükümetinde hoşnutsuzluk yarattığını, pazartesi günü varılan anlaşmada söz verdiği kararları alamayan Rum hükümetine güveni azalttığını da ifade etti.

Rum hükümetinin açıklamalarının aksine Yunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in yaptığı açıklamada, projeyi tam anlamıyla desteklediklerini ve gerekli tüm düzenlemeleri yaptıklarını vurguladığı belirtilirken, projenin Rum-Yunan ilişkilerine gölge düşürmesi tehlikesine de dikkat çekildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Jeopolitik İçin Beşli Görüşme – Kablo Projesinin Kurtulması İçin Salı Günü Son Bir Çaba – Kıbrıs, Türkiye Yüzünden Oluşacak Olası Bir Zararın Sadece Tüketici Tarafından Ödenmesine Karşı”.

Haravgi: “Toplantı Üstüne Toplantı Ancak Sonuç Yok”.