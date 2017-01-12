Rum Hükümeti sızmalardan rahatsız

Rum hükümetinin, Cenevre’de yapılan görüşmeler konusunda basına sızan bilgilerden rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Rum Hükümeti’nin, “Rum tarafının toprak konusu ve Kıbrıs Rum idaresi altında yer alması gerekecek bölgelere ilişkin tezleriyle ilgili verilerin dün basına sızmasından ötürü kaygılı olduğunu” yazan Alithia gazetesi “Ciddiyet İsteniyor” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamasında, “bu tür faaliyetlerin mantıklı bir açıklaması olmadığını söylediğini” iletti.

Dünkü sızmanın, yönetim ve mülkiyet başlıklarındaki anlaşmazlık noktalarıyla ilgili yaşanan belge sızıntısından çok daha ciddi olduğunu yazan gazete, toprak konusunun göçmenler arasında çok daha kolay bir şekilde heyecana ve paniğe sebep olabileceğini, öte yandan “diğer tarafın bundan istifade edebileceğini” iddia etti.

Yeni sızıntının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, iade edilmesini istedikleri köy ve bölge isimleriyle birlikte, Rum tarafının toprak konusundaki önerileri hakkında, Rum siyasi parti başkanlarını Cenevre’de bilgilendirmesinin akabinde gerçekleştiğini yazan gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Hristodulidis’in endişeli ve son derece eleştirel olduğunu, bununla birlikte sert bir dille herkesten (hem siyasiler hem de gazetecilerden) ciddiyet istediğini ifade etti.

Gazeteye göre Hristodulidis açıklamasında, “Cenevre’deki basın mensuplarına; işgalin sona ermesi ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi amacına yönelik sorunlar çıkarmak için Cenevre’de olup bitenler ve konjonktürden istifade etmeye çalışanlara karşı çok dikkatli olmaları çağrısında bulundu”.

Gazeteye göre Hristodulidis, “Bazı kişilerin sorumsuz davranması, bazı kişilerin milli hedeflerin başarılmasında sorunlar meydana getirecek faaliyetlerde bulunması ve bazı kişilerin de bu tarz faaliyetleri haklı çıkaracak şekilde, herhangi bir mantıklı açıklaması olmayan eylemlerde bulunmasından ötürü, Kıbrıs halkını bilgilendirmek için burada (Cenevre) bulunan bütün basın mensuplarına, işgalin sona ermesi ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi amacına yönelik sorunlar çıkarmak için, Cenevre’de olup bitenler ve konjonktürden istifade etmeye çalışanlara karşı çok dikkatli olmaları çağrısında bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre, toprak konusuyla ilgili olarak siyasi partilerin bilgilendirilmesinden sonra gün yüzüne çıkan bilgilerle, yapılan göndermelerle birlikte sorun çıkarılmasına çalışıldığını dile getiren Hristodulidis, basına sızan şeylerle ilgili sorun çıkıp çıkmadığı sorusuna “bahse konu tutumundan ötürü meydana gelen sorunlara ve detaylara değinmek istemiyorum” yanıtını verdi.

Gazeteye göre Rum Başkanlık Müsteşarı Konstantinos Petridis ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “sızıntının gerçek ve tehlikeli bir zayıflatmadan ibaret olduğunu” belirtti.

Gazeteye göre DİSİ partisi de açıklamasında, “toprak konusuyla ilgili Rum tezine ilişkin ayrıntılı bilgilerin yayımlanmasının, müzakere sonuçlarını ortaya koyan belgenin yayımlanmasından daha kötü olduğuna inandığını” dile getirdi.

Gazeteye göre DİSİ, böyle bir faaliyetin tek sonucunun diğer tarafa kolaylık sağlayıp, milli çıkarlarını yaralamak olduğunu, öte yandan toprakla ilgili tezlerin basına sızmasının, müzakere pozisyonlarını zayıflattığını dile getirdi.

Simerini gazetesi ise “Sızıntılar Yüzünden Yine Anlaşmazlık” başlıklı haberinde, partilerin tepkilerine yer verdi.

Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuyla ilgili açıklamasında, “haritanın basına sızmasının, bazı kişilerin her türlü ciddiyet izini kaybettiğini ve süreci baltalamak için her şeyi yapacaklarını gösterdiğini” savundu.

Gazeteye göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos da açıklamasında, “basın mensuplarına, ‘yapıcı belirsizliklerle’ halkı aldatmaya çalışanlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.”

Habere göre Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, özellikle de müzakere sırasında belgelerin sızmasının yalnızca zarara yol açtığını ve belgeler sızmadan da halkın bilgilendirilebileceğini dile getirdi.

Gazeteye göre Rum Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis de açıklamasında, belgelerin sızmasının kınanmayı hak eden ve kuşkulu bir eylem olduğunu, öte yandan şeffaflık eksikliğinin sızmaları meşru kılmadığı gibi, bunun aksini de meşru hale getirmediğini savundu.

Politis ise “Siyasi Parti Başkanları Toprakla İlgili Söz Verdi, Ancak…- Başkanın Aldığı Net Taahhüde Rağmen, Bu Kez de Haritayla İlgili Yeni Sızıntı Faslı Açıldı- Başkanın Öfkesi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz salı gece yarısı Cenevre’de, Rum siyasi parti başkanlarından Rum kesiminin hazırladığı haritadaki unsurları basına sızdırmayacakları konusunda net bir taahhüt aldığını yazdı.

Konunun Rum Ulusal Konseyi’nde görüşüldüğünü ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Anastasiadis’e gizliliğin korunması amacıyla haritayı göstermekten kaçınmasını önerdiğini yazan gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da bunu tezle hem fikir olduğunu kaydetti.

Gazete, yapılan görüşmede, Cenevre’de bulunmalarından ötürü haritayla ilgili bilgilendirilmeleri konusunda ısrar eden tek siyasi parti başkanının ise DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos olduğuna işaret etti.

En nihayetinde Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyesi siyasi parti başkanlarını bilgilendirmeye karar verdiğini ve bunu dün sabah yapması için Andreas Hacıraftis’e direktif verdiğini kaydeden gazete, bunun hemen akabinde iade edilecek veya edilmeyecek köylerle ilgili çeşitli isimlerin basına sızdığını yazdı.

Gazete dünkü gelişmenin akabinde, Anastasiadis’in Rum siyasi dünyasını, Kıbrıs Türk tarafının haritasına ilişkin esaslı bir şekilde bilgilendirmesinin söz konusu olmadığına ise, kesin gözüyle bakıldığını işaret etti.

Gazeteye göre Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus ise yazılı açıklamasında, “Rum Ulusal Konseyi önüne konulan haritayı onayladığını” yalanladı.

Gazeteye göre Theoharus “Toplantı esnasında haritayı kabul edip etmediğimizi bize kimsenin sormadığını vurgulamak istiyorum, dolayısıyla Ulusal Konsey’in haritayı onaylandığına dair bilgi yalandır” ifadelerini de kullandı.

Haber Fileleftheros gazetesinde ise “Hükümet Cenevre’deki Sızmalardan Rahatsız… Hristodulidis Bazı Kişilerin Sorumsuz Davrandığını Söyledi” başlıklarıyla yer aldı.