Rum Hükümeti TMK'ya kitlesel başvurudan kaçınılmasını istiyor...''Maraş'lılarda endişe ve belirsizlik var''

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapalı Maraş’ta malı olan Rumlara yaptığı, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurma çağrısının; gerek Maraş kökenli Rumlarda, gerek TMK’ya kitlesel başvurulardan her ne pahasına olursa olsun kaçınılmasını isteyen Rum Yönetiminde kargaşa yarattığı bildirildi.

Politis, Rum Hukuk Dairesi’nin kapalı Maraş ile ilgili olabilecekleri hukuki düzeyde incelemek üzere bir hukukçular grubu kurduğunu, grubun halen devam etmekte olan incelemelerinin önümüzdeki kısa dönemde tamamlanacağını haber verdi.

Rum Sözcü Kiriakos Kusios’un önceki gün, TMK’ya olası kitlesel başvuruların Ankara’nın planlarını durdurmayacağını hatta devam ettirebileceğini söylediğini hatırlatan gazete, “ancak hükümetin açıklamalarına rağmen Maraşlılar arasında yoğun endişe ve belirsizlik var” ifadesine yer verdi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de daha önce, bu meselede Başsavcılıkla istişare içerisinde olduğunu belirterek, şimdilik açıklanabilecek başka bir şey olmadığını söylediğini hatırlatan Politis şunları yazdı:

“Gazetemiz, Hukuk Dairesi içerisinde bir hukukçular grubu kurulduğunu, bu grubun Maraş’la ilgili olabilecekleri hukuki düzeyde incelemekte olduğunu biliyor. İncelenen konular arasında, Ankara ve Tatar (Tatar-Özersay ‘hükümetinden’ bugüne) tarafından yapılan eylemlerin BM Güvenlik Konseyi’nin bu konudaki kararlarını ihlal edip etmediğidir. Hukuk Dairesi hukukçular grubu ayrıca EVKAF’ın TMK’nın kararına itiraz edip Kıbrıs Türk ‘mahkemesine’ göndererek bu şekilde başvurular ve mülkler konusunda daha çok karışıklık yaratıp yaratama olanaklarını da araştırıyor. Önümüzdeki dönemde tamamlanacak incelemeden, yurtdışındaki seçkin kuruluşlardan bu konuda görüş alınması gerekip gerekmeyeceği ortaya çıkacak.

Tatar söyleşilerinde, BM Güvenlik Konseyi kararları hilafına hareket edilmeyeceklerini vurguladı ve hiçbir mülkün, siyasi ve mali kazanç için yasal sahibinden başka birine verilmeyeceğini teyit etti.”

“MARAŞ’TA FİİLİ DURUM DEĞİŞTİ, ERDOĞAN’IN BM DOKTRİNİNE TAMAMEN ZIT MESAJI VAR”

Fileleftheros, AB Dışişleri Bakanları’nın yarınki Dış Konular Konseyi’nde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Kasım KKTC’nin ilanı yıldönümünde kapalı Maraş’taki açıklamaları hakkında bilgilendirme yapılacağını yazdı.

AB yetkilisi tarafından Brüksel’de düzenlenen basın toplantısını kaynak gösteren gazete, yarınki toplantıda sadece bilgilendirme yapılacağını karar alınmayacağını yazdı. AB yetkilisinin “konu gündeme, 27’lerin bilgilendirilmesini gerektirecek gelişmeler olduğu için girdi” dediğini belirten gazete açıklamanın şu bölümlerini aktardı:

“Avrupa Konseyi’nin, Türkiye ile, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ilişkiler dokusuna dair kapsamlı görüşme istediğimize dair kararı geçerlidir. Ancak şu anda Maraş’ta fiili durumda değişiklik, Erdoğan’ın BM’nin Kıbrıs’taki doktrinine tamamen zıt mesajı var. Biz BM çerçevesinde diyalogla, Avrupa ilke ve değerleri üzerine bina edilecek iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon istiyoruz.

Erdoğan’ın mesajı iki bölgeli iki toplumlu federasyona karşıydı. Şimdi Genel Sekreter iki toplumu ve üç garantörü çağıracak. Biz kendisiyle konuşuyoruz ve Kıbrıs sorununun çözümünün bizim için çok önemli olduğunu izah ediyoruz. Yüksek Temsilci Borrell’in de dediği gibi Erdoğan BM’nin Ada’yla ilgili doktrininin tamamen aksinedir. Çözüm bizim açımızdan Doğu Akdeniz’deki durumun anahtarıdır.”

GARBER “MARAŞ KONUSUNDA BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARINA SAYGI ŞART”

Aynı gazete ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber’ın, Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygının şart olduğunu belirterek, ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın “doğal kaynaklarını değerlendirme hakkına” desteğini yinelediğini bildirdi.

ABD Büyükelçisinin, Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu ile görüştüğünü kaydeden gazete, Rum Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya dayanarak Garber’in “ABD’nin gerek Kıbrıs sorununa gerek Kıbrıs MEB’i içerisindeki Türk faaliyetlerine ilişkin tezleri nettir” dediğini yazdı.

Gazeteye göre açıklamada, Garber’in ABD Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde, bütün Kıbrıslılara ve bölgedeki barış ve istikrara yararı olacak kapsamlı çözüm ilkesinden yana olduğuna da işaret edildi.