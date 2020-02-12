  • BIST 120.768
  • Altın 302,719
  • Dolar 6,0162
  • Euro 6,5705
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Rum Hükümeti Ve Bazı Partilerden Açıklama

» »
Rum Hükümeti Ve Bazı Partilerden Açıklama
Rum Hükümeti Ve Bazı Partilerden Açıklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türk yetkililerinin açıklamaları, Rum basınında geniş bir şekilde yer bulmaya devam ederken, Rum hükümeti ile bazı Rum siyasi partileri de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi “Hükümet Mesafesini Koruyor” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un açıklamasına yer verdi.

Açıklamasında, Rum hükümetinin “Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderinin seçilmesi sürecine herhangi biri tarafından müdahalede bulunulmaması gerektiğine” dair tezini ifade eden Kusios, “Kıbrıs Türk toplumu liderinin seçilmesi sürecine hiçbir şekilde müdahale etmemenin tutarlı tezleri olduğunu” söyledi.

Kusios “buna rağmen, Hükümetin tezinin, seçilecek olan liderin, diyaloğun hali hazırda üzerinde mutabakata varılanlar temelinde sürmesinden ve müzakerelerin (BM Genel Sekreterinin de katılımıyla Berlin’de gerçekleştirilen üçlü görüşmenin de sonucu olduğu şekilde) Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasından yana olmasını arzu ettiklerini” kaydetti.

Gazeteye göre DİSİ ise açıklamasında, “Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin tutumundan ötürü tehlikede olanların yalnızca Kıbrıslı Rumların değil, bizzat Kıbrıslı Türklerin de tehlikede olduğunun farkına varması gerektiğini” ileri sürerken; DİKO, “Türkiye Akıncı’ya bu şekilde davrandığı zaman, aralarından herhangi birinin, kendilerini potansiyel tehlike ve/veya düşman olarak addeden Türkiye’nin, kendilerine ne yapacağının farkına varabileceği ve anlayabileceği” iddiasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka Havalimanı’nda Şüpheli Koronoiu vakası: Karantina ve mürettebatta 20 yolcu10 Şubat 2020 Pazartesi 16:05
  • Anastasiadis: “enerjide moratoryuma hayır”10 Şubat 2020 Pazartesi 11:56
  • Anastasiadis Maronitlere Verdikleri Desteğe Dikkat Çekti10 Şubat 2020 Pazartesi 11:41
  • Angelidis Bugün İsrail’e Gidiyor10 Şubat 2020 Pazartesi 11:37
  • Kıbrıslı Rum Göçmenler Göçmen Evlerini Satıyor10 Şubat 2020 Pazartesi 11:05
  • Charles Ellinas: “Doğal gaz çözüm değil”09 Şubat 2020 Pazar 15:44
  • Neofitu Mayıs ayından sonra yeni girişim olacağı iddiasında bulundu09 Şubat 2020 Pazar 15:43
  • Trodos’a Giden Bütün Yollar Kar Yağışı Yüzünden Kapandı08 Şubat 2020 Cumartesi 13:47
  • Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Ekiplerini “Spıtfıre” Bölgesinden Geri Çektiği Haber Verildi08 Şubat 2020 Cumartesi 13:42
  • Güney Kıbrıs füze satın alıyor08 Şubat 2020 Cumartesi 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti