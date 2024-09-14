  • BIST 9685.49
  • Altın 2813.908
  • Dolar 33.8863
  • Euro 37.5669
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKANarin Güran cinayetinde anne ve abisinin de aralarında olduğu 8 kişi daha tutuklandı!

Rum hükümetinden imar affına onay

» »
Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulunun dün akşam üzeri yaptığı toplantıda, imar affına onay verdiği belirtildi.
Rum hükümetinden imar affına onay

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulunun dün akşam üzeri yaptığı toplantıda, imar affına onay verdiği belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu plandan ortaya çıkacak gelirlerin hükümetin konut politikasının güçlendirilmesi için kullanılacağını söyleyen İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu, bu kararın, mülklerinin küçük bir alanındaki keyfi yapılaşma nedeniyle tapu çıkarma hakkından uzun süredir mahrum kalan binlerce kişi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Altı aylığına bir kez uygulanacak planın 2025 yılının mart ayına kadar geçerli olacağı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Polisi 7 Dava Daha Dosyalıyor... Hedefte hangi iş insanları var?10 Eylül 2024 Salı 12:45
  • Simon Aykut Davası: Savunma, Müvekkilinin Kıbrıs Cumhuriyeti ile Bağlarını Vurguladı10 Eylül 2024 Salı 10:07
  • Simon Mistriel Aykut'un yargılanmasına 27 Eylül'de başlanacak09 Eylül 2024 Pazartesi 14:19
  • Rum Maliye Bakanlığı’ndan kara para araştırması09 Eylül 2024 Pazartesi 11:32
  • Ormanlık alanda ceset bulundu06 Eylül 2024 Cuma 15:38
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında üçlü görüşme New York’ta yapılacak06 Eylül 2024 Cuma 13:57
  • Aykut'un davası pazartesi ağır cezada! Cezaevi koşulları tartışma konusu06 Eylül 2024 Cuma 12:34
  • Hristodulidis: Müzakerelerin yeniden başlaması için her şeyi yaptım04 Eylül 2024 Çarşamba 18:32
  • Baf açıklarında meydana gelen deprem ada genelinde hissedildi04 Eylül 2024 Çarşamba 08:16
  • Otel odasında öldürme girişimi03 Eylül 2024 Salı 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti