Rum Hükümetinden kuzeydeki malları alan yabancılara dava açma hazırlığında!

Fileleftheros gazetesi, kuzeyde bulunan eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarını satın alan, başta İsrail vatandaşları olmak üzere Rusya, İran ve diğer yabancı ülke vatandaşlarına yönelik yeni bir hukuki mücadele başlatma hazırlığı yapıldığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs hükümetinin, kuzeyde taşınmaz mal satın alan ve haklarında dava açılması sonrası söz konusu mülkü terk eden İngilizleri hatırlatarak, “Orams davası” olarak bilinen bu davanın, adanın kuzeyinde taşınmaz mal alan diğer yabancı ülke vatandaşlarına karşı başlatılacak hukuk mücadelesinin temelini oluşturacağını aktardı.