Rum iç cephesi yine karıştı

DİSİ ve AKEL “5”linin meydan okumasına cevap verdi, 5’ler eleştirilerini sürdürdü

Rum tarafında muhalefette olan 5 partinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve Kıbrıs sorununa ‘doğru’ çözüm bulunması” talebiyle önceki gün ortak düzenledikleri seminerde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altını oymaya çalışmakla” suçladıkları DİSİ ile AKEL tepkilerini, “5’liye meydan okuyan” açıklamaları ile ortaya koydu.

Fileleftheros haberi “Slogan Edebiyatı ve Retçilik… DİSİ ve AKEL Merkez Partilerin Liderlerinin Meydan Okumalarına Cevap Verdi” başlığıyla aktardı.

Habere göre, 5 muhalefet partisi tarafından önceki gün düzenlenen Kıbrıs sorunu konulu seminerde kullanılan ifadeler üzerine DİSİ ve AKEL “5”leri “daha hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir anlaşma için slogan edebiyatı yapmak ve retçi olmakla” suçlarken, 5 parti Kıbrıs sorununda Anastasiadis hükümetine saldırılarını dün de sürdürdü.

Habere göre, DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu “bilgi verilmeyip karanlıkta tutulduklarını iddia edenlerin böyle bir bilgilendirme semineri düzenlemesinin şaşırtıcı olduğunu vurgulayarak partisinin, “bazılarının, anlaşma her ne olursa olsun reddetmeye hazırlandığına inanmak istemediğini” söyledi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altını oyma, anlaşmazlık, korkutma, aldatma ve 2004’ü haklı çıkarma çabası” suçlamalarında bulunan DİKO’yu hedef alarak “her gün tehlike edebiyatı yapmakla, hiçbir tez ortaya koymadan her şeyi reddetmekle, belirsiz, argümansız konuşmak ve delilsiz suçlamada bulunmakla” suçladı.

Muhalefetteki 5parti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yeni açıklamaları üzerine Kıbrıs sorunundaki icraatlarından dolayı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i eleştirmeye dün de devam etti.

EDEK Anastasiadis’i “Türk askerinin, geçici bir süreliğine olsa bile çözümden sonra Ada’da kalmasını kabul etmeye, Cenevre’deki konferansta garanti antlaşmalarının revizyonunu görüşmeye ve Türkiye’nin garantörlük hakkına sahip olmayı sürdürmesine niyetli olup olmadığını”, dönüşümlü başkanlığı kabul edip etmeyeceğini sordu. EDEK Basın Sözcüsü Maria Panayotu “Başkan Anastasiadis , uluslararası konferansı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de katılacağı doğru bir oluşumla talep ederek Türk tarafının uzlaşmazlığını ortaya çıkarma fırsatı varken Türk politikasının ileri götürülmesini kolaylaştıran teslimiyetçi tavır sergiliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti için ciddi tehlikelere gebe olan bu tavırdan vazgeçilmelidir” dedi.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus gerek Anastasiadis’in gerekse DİSİ ve AKEL’in gerek Rum başkanlık sarayından gerekse BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve büyükelçilerden bilgi alma imtiyazına sahip olduğunu, buna rağmen vatandaşları karanlıkta bıraktığını belirterek “Halk 2004’te olduğu gibi bu sefer de aldatılamaz” dedi.

Vatandaşlar İttifakı Kıbrıs sorunundaki en trajik gelişmenin, Anastasiadis’in sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin katılımını güvence altına almadan, garantiler ve asker konusu için uluslararası konferansı kabul etmesi olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Ekologlar da Cenevre konferansına birkaç gün kala bazılarının Rum halkını, muhtemel bir çözümden sonra Türk askerinin Ada’da kalacağına hazırlamak için büyük çaba harcadığı görüşünü açıkladı.

Politis Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osatchiy’in 5 partinin Kıbrıs sorunu konulu seminerine katılmasının özellikle sosyal medyada çeşitli yorumlara sebep olduğunu hatırlattı.

Habere göre semineri düzenleyen partilerden DİKO’nun basın sözcüsü Athos Andoniadis Rus büyükelçinin seminere davet edilmediğini belirtirken Dayanışma Hareketi Milletvekili Mihalis Yorgallas Baf Metropoliti gibi, siyasi sıfatı olmayan diğer resmi davetlilerle birlikte Osatchiy’nin de davet edildiğini açıkladı.

Gazete “hükümet ve parti çevreleri, Rus büyükelçinin bu hareketinden hoşnutsuz görünmelerine rağmen yorum yapmak istemediler. Konuyla ilgili konuşulanları bilgisine ilettiğimiz Rus büyükelçiliğinden de Osatchiy’nin herhangi bir yorum yapmamayı tercih ettiği cevabını aldık” ifadesini kullandı.

Alihtia “Başkanın Altı İçten Oyuluyor” başlıklı manşet haberinde Güney Kıbrıs’ın Roma’daki büyükelçisi Tumazos Çelebis’in “yeni ortaya çıkan ve adresi bilinmeyen bir web sitesinde” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in altını oyacak ve hükümetinin Kıbrıs sorunundaki politikasını küçümseyecek nitelikli bir makale yayımladığını yazdı.

Habere göre¬ “Rum tarafının büyükelçisi olarak asli görevi, hükümetin, özellikle Kıbrıs sorunundaki resmi politikasını ileri götürmek” olmasına karşın Çelebis Rum yönetiminin “resmi politikasına” karşı çıkan ve Rum Yönetimi Başkanı’nı ‘işlevsiz Kıbrıs Cumhuriyeti’ şeklindeki Türk teziyle özdeşleşmek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dağılmasına rıza göstermekle” suçladı.