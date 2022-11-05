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SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Rum İçişler Bakanı Nuris'e tepki...

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Güney Kıbrıs’taki bazı örgütlerin, “Purnara Mülteci Kampı’nda son bir yıl içerisinde bin 100 AIDS, 800 de tüberküloz vakası saptandığı” yönünde açıklama yapan Rum İçişler Bakanı Nikos Nuris’i eleştirdiği belirtildi.
Rum İçişler Bakanı Nuris'e tepki...

Alithia gazetesine göre AIDS Dayanışma Hareketi, Generation for Change CY, Aile Planlama Derneği ve Cyprus Refugee Council gibi örgütler bir açıklama yaparak HIV’in korku ve ırkçılık yaratılması için kullanılmaması gerektiğine dikkat çekerek yaptığı açıklamalardan dolayı özür dilemesi için Nuris’e de çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada ayrıca resmi verilere dayanılarak Güney Kıbrıs’ta HIV virüsü taşıyan toplam kişi sayısının 1100’ü geçmediği de ifade edildi.

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