Rum İçişleri Bakanı Güney Kıbrıs ve Yunanistan için özel bir Eylem Planı talep etti

Brüksel’de gerçekleştirilen ve çalışmaları cuma gecesi tamamlanan AB İçişleri Bakanları Konseyi’nde Rum yönetiminin, mülteci akışını engellemek üzere Avrupa Komisyonu’nun derhal Doğu Akdeniz, özellikle de Güney Kıbrıs ve Yunanistan için özel bir eylem planı yapmasını talep ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre toplantıya katılan Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Türkiye’yi “düzensiz mültecilerin Yeşil Hat üzerinden Güney’e aktarmaya metotlu ve sistemli şekilde devam etmekle” suçladı.

Nuris, Avrupa Komisyonu tarafından Orta Akdeniz bölgesi için Eylem Planı’nın sunulmasından memnuniyet belirtti ve bunun, üçüncü ülkeler yönündeki eylemlerin somutlaştırılması görüşmelerine temel teşkil edebileceğini ancak mülteciler ve sığınma konusunda bir ortak Avrupa Sözleşmesi’ne varma çabalarının yerine geçmemesi gerektiğini söyledi.